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В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 27
Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло с 24 до 27, выздоровели почти 2,4 тысячи человек, сообщает... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:03
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В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 27

11:03 17.06.2020
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© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВоронеж
Воронеж
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Воронеж. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки выросло с 24 до 27, выздоровели почти 2,4 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус был подтвержден у 5062 человек. Скончались 24 пациента, в том числе один медработник и трое иностранных граждан, выздоровели 2116.
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"Воронежская область, 10.40, среда, 17 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 2 397. Умерли: 27", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня ежедневно регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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