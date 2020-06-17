ФосАгро, "Иннопрактика" и агровузы обсудили перспективы сотрудничества

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. "ФосАгро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, "Иннопрактика", Российский аграрный госуниверситет – МСХА им. К.А.Тимирязева (РГАУ-МСХА) и Кубанский аграрный госуниверситет им. И.Т.Трубилина (КубГАУ) обсудили перспективы наращивания сотрудничества науки и бизнеса в подготовке кадров и развитии инновационных технологий в АПК, говорится в сообщении компании.
Ректор РГАУ-МСХА Владимир Трухачев отметил на конференции, что формирование технологичного, экологичного, экспортно-ориентированного аграрного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного профессиональными кадрами, является одной из приоритетных государственных задач.
Ректор КубГАУ Александр Трубилин рассказал участникам конференции, что аграриям региона сегодня удается собирать большие урожаи благодаря высокой культуре земледелия и интенсивному применению минеральных удобрений.
Руководитель департамента развития агро- и биотехнологий "Иннопрактики" Владимир Авдеенко рассказал о совместной работе с ФосАгро над созданием инфраструктуры для внедрения современных технологий в АПК, в том числе по созданию инкубатора идей для отбора инновационных решений в области управления урожайностью и качеством сельскохозяйственных культур.
По словам генерального директора АО "АгроГард" Павла Царева, налаженное сотрудничество аграриев с вузами и флагманом российской отрасли минеральных удобрений компанией "ФосАгро" даёт важный синергетический эффект.
По словам начальника управления онлайн маркетинга и электронной коммерции компании Жанны Шалимовой, ФосАгро создает цифровую экосистему, в которой сельхозпроизводитель - от крупного холдинга до мелкого фермера - сможет максимально эффективно решать все задачи, связанные с выбором и применением оптимальной системы питания растений, а в перспективе и средств защиты растений, сельхозтехники, семян.
"Мы наладили продуктивную работу с вузами не только по подготовке высококвалифицированных инженерных кадров для производственных предприятий, но и по подготовке современных, высококлассных специалистов для агрономических служб.
Сегодня нами в сотрудничестве с Тимирязевской академией и КубГАУ накоплен значительный опыт подготовки агрохимиков и агрономов, которые будут готовы работать в поле с инновационными продуктами, в том числе с создаваемыми нами в партнерстве с компанией "Иннопрактика" биостимуляторами, биобактериальными добавками, корректорами питания. Мы высоко оцениваем данное партнерство, и будем работать над его расширением и тиражированием для выстраивания взаимодействия с аграрными вузами других регионов, в первую очередь Черноземья, Поволжья и Юга России", - отметил заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО "ФосАгро" Сергей Пронин, комментируя итоги конференции.