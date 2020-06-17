Москвичей предупредили о резком похолодании

"На выходных характер погоды будет меняться. Во второй половине дня в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт, к Москве он, скорее всего, подойдет где-то после 18 часов. С ним ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В субботний день температура в Москве 26-28 градусов тепла, по области — 23-28 градусов тепла", — отметила Позднякова, добавив, что в воскресенье днем столбики термометров опустятся до 22-24 градусов.