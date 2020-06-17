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Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:21
елена волосюк
погода
москва
общество
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
елена волосюк, погода, москва, общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

11:00 17.06.2020 (обновлено: 13:21 17.06.2020)
21017
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По прогнозам синоптиков, уже в четверг в городе начнутся дожди и грозы, а к выходным "период утомительной жары" завершится.

"На выходных характер погоды будет меняться. Во второй половине дня в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт, к Москве он, скорее всего, подойдет где-то после 18 часов. С ним ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В субботний день температура в Москве 26-28 градусов тепла, по области — 23-28 градусов тепла", — отметила Позднякова, добавив, что в воскресенье днем столбики термометров опустятся до 22-24 градусов.

По ее словам, в начале следующей недели прохладная погода сохранится (около 20-21 градуса в Москве, по области — 16-21 градус), однако затем придет следующий антициклон и воздух вновь прогреется до плюс 25-26.
При этом сегодня в Москве будет сухо и жарко: метеорологи допускают, что температура достигнет плюс 30-32 и побьет рекорд 1892 года, когда в столице зафиксировали 30,8 градуса.
Жара в Москве
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Гидрометцентр рассказал о погоде летом
110211112829
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Елена ВолосюкПогодаМоскваОбщество
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