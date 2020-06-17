https://ria.ru/20200617/1573048247.html
Москвичей предупредили о резком похолодании
К концу недели жителей Москвы ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:00
2020-06-17T13:21
елена волосюк
погода
москва
общество
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена волосюк, погода, москва, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
К концу недели жителей Москвы
ожидает похолодание, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова
.
По прогнозам синоптиков, уже в четверг в городе начнутся дожди и грозы, а к выходным "период утомительной жары" завершится.
"На выходных характер погоды будет меняться. Во второй половине дня в субботу будет проходить холодный атмосферный фронт, к Москве он, скорее всего, подойдет где-то после 18 часов. С ним ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В субботний день температура в Москве 26-28 градусов тепла, по области — 23-28 градусов тепла", — отметила Позднякова, добавив, что в воскресенье днем столбики термометров опустятся до 22-24 градусов.
По ее словам, в начале следующей недели прохладная погода сохранится (около 20-21 градуса в Москве, по области — 16-21 градус), однако затем придет следующий антициклон и воздух вновь прогреется до плюс 25-26.
При этом сегодня в Москве будет сухо и жарко: метеорологи допускают, что температура достигнет плюс 30-32 и побьет рекорд 1892 года, когда в столице зафиксировали 30,8 градуса.