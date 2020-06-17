МСП Банк и Фонд "Сколково" совместно поддержат инновационные предприятия

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МСП Банк , дочерний банк Корпорации МСП подписал с Фондом “Сколково” агентский договор с эксклюзивными условиями о совместной поддержке инновационных компаний-резидентов фонда, сообщает пресс-служба МСП Банка.

Работа в рамках данного договора позволит Фонду "Сколково" помогать малым и средним компаниям проходить процедуру получения финансового плеча от МСП Банка, а также содействовать в получении гарантий Корпорации МСП для высокотехнологичных стартапов в качестве обеспечения, говорится в сообщении.

Отмечается, что в линейке продуктов МСП Банка самым востребованным для высокотехнологичных компаний является кредит "Стартап", где средства в размере от 1 миллиона до 2 миллиардов рублей предоставляются на срок до 7 лет по ставке 7,75% годовых. На сегодня заявки на получение этого кредита подали восемь резидентов "Сколково" на общую сумму 735 миллионов рублей.

В пресс-службе напомнили, что в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства,, пострадавшего из-за распространения коронавируса, был запущен антикризисный продукт прямого кредитования "Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП" с возможностью при сохранении штата предприятия полностью списать кредит за счет субсидии Минэкономразвития РФ. В данный момент компании-участники "Сколково" также активно подают заявки. Как ожидается, данным видом кредита воспользуются более 100 резидентов Фонда.

Еще одним направлением сотрудничества стало развитие кредитования высокотехнологических инновационных компаний под залог нематериальных активов. На рабочем уровне достигнута договоренность об отборе и кредитовании совместно с Фондом "Сколково" 2-3 пилотных заявок.

"Благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП и МСП Банком в распоряжении Фонда "Сколково" и его резидентов появляется еще один инструмент реальной поддержки инновационных компаний: доступные кредитные ресурсы позволят стартапам использовать открывшиеся перед ними возможности, реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Уверен, успешное взаимодействие Фонда "Сколково", Корпорации МСП и МСП Банка окажет положительный эффект на развитие российского инновационного предпринимательства", - приводятся в сообщении слова председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.

Ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отмечал, что поддержка высокотехнологичных компаний, в том числе стартапов, является одним из приоритетов Корпорации МСП.

“Для таких компаний действует специальный продукт, позволяющий получить гарантию в объеме до 70% суммы кредита. При этом при реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение и т. д.) возможно обеспечение до 100% обязательств. Сотрудничество со Сколково позволит делать отбор компаний для оказания кредитно-гарантийной поддержки более продуктивным и привлекательным для бизнеса”, - приводит пресс-служба слова Бравермана.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов выразил уверенность, что сотрудничество с Фондом "Сколково" позволит банку и Корпорации МСП вывести поддержку передовых высокотехнологичных предприятий на новый уровень и создать благоприятные условия для их развития.