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МСП Банк и Фонд "Сколково" совместно поддержат инновационные предприятия
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП подписал с Фондом “Сколково” агентский договор с эксклюзивными условиями о совместной поддержке инновационных... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:58
россия
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353
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россия, корпорация мсп

МСП Банк и Фонд "Сколково" совместно поддержат инновационные предприятия

10:58 17.06.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП подписал с Фондом “Сколково” агентский договор с эксклюзивными условиями о совместной поддержке инновационных компаний-резидентов фонда, сообщает пресс-служба МСП Банка.
Работа в рамках данного договора позволит Фонду "Сколково" помогать малым и средним компаниям проходить процедуру получения финансового плеча от МСП Банка, а также содействовать в получении гарантий Корпорации МСП для высокотехнологичных стартапов в качестве обеспечения, говорится в сообщении.
Отмечается, что в линейке продуктов МСП Банка самым востребованным для высокотехнологичных компаний является кредит "Стартап", где средства в размере от 1 миллиона до 2 миллиардов рублей предоставляются на срок до 7 лет по ставке 7,75% годовых. На сегодня заявки на получение этого кредита подали восемь резидентов "Сколково" на общую сумму 735 миллионов рублей.
В пресс-службе напомнили, что в рамках госпрограммы поддержки малого и среднего предпринимательства,, пострадавшего из-за распространения коронавируса, был запущен антикризисный продукт прямого кредитования "Кредит на возобновление деятельности субъектов МСП" с возможностью при сохранении штата предприятия полностью списать кредит за счет субсидии Минэкономразвития РФ. В данный момент компании-участники "Сколково" также активно подают заявки. Как ожидается, данным видом кредита воспользуются более 100 резидентов Фонда.
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Еще одним направлением сотрудничества стало развитие кредитования высокотехнологических инновационных компаний под залог нематериальных активов. На рабочем уровне достигнута договоренность об отборе и кредитовании совместно с Фондом "Сколково" 2-3 пилотных заявок.
"Благодаря сотрудничеству с Корпорацией МСП и МСП Банком в распоряжении Фонда "Сколково" и его резидентов появляется еще один инструмент реальной поддержки инновационных компаний: доступные кредитные ресурсы позволят стартапам использовать открывшиеся перед ними возможности, реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Уверен, успешное взаимодействие Фонда "Сколково", Корпорации МСП и МСП Банка окажет положительный эффект на развитие российского инновационного предпринимательства", - приводятся в сообщении слова председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича.
Ранее генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отмечал, что поддержка высокотехнологичных компаний, в том числе стартапов, является одним из приоритетов Корпорации МСП.
“Для таких компаний действует специальный продукт, позволяющий получить гарантию в объеме до 70% суммы кредита. При этом при реализации проектов в отдельных высокотехнологичных отраслях (ИТ, биотехнологии, робототехника, фармацевтика, машиностроение и т. д.) возможно обеспечение до 100% обязательств. Сотрудничество со Сколково позволит делать отбор компаний для оказания кредитно-гарантийной поддержки более продуктивным и привлекательным для бизнеса”, - приводит пресс-служба слова Бравермана.
В свою очередь, председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов выразил уверенность, что сотрудничество с Фондом "Сколково" позволит банку и Корпорации МСП вывести поддержку передовых высокотехнологичных предприятий на новый уровень и создать благоприятные условия для их развития.
"Совместно с Корпорацией МСП нам удалось создать удобный кредитный продукт для инновационных стартапов. Благодаря гарантии Корпорации МСП он доступен для широкого круга предпринимателей”, - подчеркнул Голованов.
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РоссияКорпорация МСП
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