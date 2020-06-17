Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин предложил российским школьникам принять участие в конкурсе сочинений по истории отечественной внешней разведки - это будет "невероятно интересное" занятие, отметил глава СВР.
"В этом году всероссийский конкурс школьных сочинений дополнился новой номинацией, посвященной столетию Службы внешней разведки. Я благодарю министерство просвещения Российской Федерации за это принятое решение", - сказал Нарышкин в среду на заседании рабочей группы РИО. "Не раз говорил о том, что история отечественной внешней разведки - это неотъемлемая часть истории России, и размышлять о ней, в том числе и письменно, - это невероятно интересное занятие", - отметил Нарышкин.
"Я приглашаю всех российских школьников к участию в этом состязании. В конце года мы с коллегами подведем итоги этого конкурса, и планирую лично наградить победителей", - добавил директор СВР.
Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.
За сто лет своего существования отечественная внешняя разведка добыла огромный объем ценнейшей информации, необходимой для обеспечения безопасности и национальных интересов СССР, а затем России. В историю вошли имена многих десятков выдающихся разведчиков разных лет.