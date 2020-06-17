Нарышкин предложил российским школьникам занятие по истории разведки

"Я приглашаю всех российских школьников к участию в этом состязании. В конце года мы с коллегами подведем итоги этого конкурса, и планирую лично наградить победителей", - добавил директор СВР.

Служба внешней разведки ведет отсчет своей истории с 20 декабря 1920 года, когда был создан Иностранный отдел ВЧК. СВР является составной частью сил обеспечения безопасности России и призвана защищать безопасность личности, общества и государства от внешних угроз. СВР осуществляет разведывательную деятельность в целях обеспечения руководства страны разведывательной информацией, необходимой для принятия решений в политической, экономической, военно-стратегической, научно-технической и экологической областях; обеспечения условий, способствующих успешной реализации политики России в сфере безопасности; содействия экономическому развитию, научно-техническому прогрессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности РФ.