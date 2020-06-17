https://ria.ru/20200617/1573047842.html
Туроператоры рассказали о всплеске бронирования туров на Черное море
Туроператоры рассказали о всплеске бронирования курортов Черного моря, по мнению экспертов спрос может сравнятся с прошлогодним, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:00
2020-06-17T11:00
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ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, сочи, анапа, краснодарский край, калининград
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Туроператоры рассказали о всплеске бронирования курортов Черного моря, по мнению экспертов спрос может сравнятся с прошлогодним, сообщает
TourDom.ru.
Так, руководитель одной из компаний Илья Уманский отметил, что увеличение числа бронирований идет "день ото дня". По мнению эксперта, если не возникнет новых преград для туристов, продажи будут догонять статистику лета-2019. Сейчас показатели составляют уже 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Глава другого туроператора Сергей Ромашкин подчеркнул, что "этот месяц не бронируют, туристы разочаровались и все переносят на июль". По его прогнозам, объем заказов во втором летнем месяце достигнет прошлогодних цифр и даже превысит их на десять процентов. Но, он добавил, что это возможно при условии, что Краснодарский край и Крым начнут принимать отдыхающих в полном объеме.
Представитель еще одного крупного туроператора сообщил, что только за вчерашний день реализовано 7800 путевок по направлениям Сочи, Анапа, Калининград, Симферополь.