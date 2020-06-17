Туроператоры рассказали о всплеске бронирования туров на Черное море

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Туроператоры рассказали о всплеске бронирования курортов Черного моря, по мнению экспертов спрос может сравнятся с прошлогодним, Туроператоры рассказали о всплеске бронирования курортов Черного моря, по мнению экспертов спрос может сравнятся с прошлогодним, сообщает TourDom.ru.

Так, руководитель одной из компаний Илья Уманский отметил, что увеличение числа бронирований идет "день ото дня". По мнению эксперта, если не возникнет новых преград для туристов, продажи будут догонять статистику лета-2019. Сейчас показатели составляют уже 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава другого туроператора Сергей Ромашкин подчеркнул, что "этот месяц не бронируют, туристы разочаровались и все переносят на июль". По его прогнозам, объем заказов во втором летнем месяце достигнет прошлогодних цифр и даже превысит их на десять процентов. Но, он добавил, что это возможно при условии, что Краснодарский край и Крым начнут принимать отдыхающих в полном объеме.