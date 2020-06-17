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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье еще 979 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 979 пациентов выписали после коронавируса в Московской области, за все время выздоровели 19,3 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:16
распространение нового коронавируса
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:307:3095:2048_1400x0_80_0_0_c545d5ef564c8bf5aede0f43bf249e9f.jpg
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московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье еще 979 пациентов выздоровели от COVID-19

10:56 17.06.2020 (обновлено: 11:16 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Еще 979 пациентов выписали после коронавируса в Московской области, за все время выздоровели 19,3 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
"В Московской области ещё 979 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от коронавируса 19 319 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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