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Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Смертность от COVID-19 в Стокгольме в момент пика заболеваемости в конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:06
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коронавирус covid-19, швеция, стокгольм (город), в мире

Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме

10:54 17.06.2020 (обновлено: 11:06 17.06.2020)
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© REUTERS / TT News Agency/Henrik MontgomeryЖители Стокгольма в парке Раламбшов
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
СТОКГОЛЬМ, 17 июн — РИА Новости. Смертность от COVID-19 в Стокгольме в момент пика заболеваемости в конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения Швеции.
При этом эксперты отмечают существенную разницу между возрастными группами.
"Смертность в группе старше 70 лет находилась на уровне 4,3 процента, в группе младше 70 лет — на уровне 0,1 процента", — отмечается в докладе. Всего исследователи изучили 1667 случаев в столичном регионе, наиболее пострадавшем от пандемии.
Власти Швеции не вводили жесткий карантин, а только призывали людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Кроме того, с начала марта закрыли для посещения дома престарелых. Однако распространение инфекции предотвратить не удалось. Около 37 процентов всех скончавшихся проживали именно в домах престарелых, распространение вируса в них подтвердили 234 коммуны из 290.
На сегодняшний день в Швеции зафиксировано почти пять тысяч смертей, связанных с COVID-19, более 53 тысяч человек заразились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияСтокгольм (город)В мире
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