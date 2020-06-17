https://ria.ru/20200617/1573047588.html
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Смертность от COVID-19 в Стокгольме в момент пика заболеваемости в конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:54
2020-06-17T11:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, швеция, стокгольм (город), в мире
СТОКГОЛЬМ, 17 июн — РИА Новости.
Смертность от COVID-19 в Стокгольме
в момент пика заболеваемости в конце марта составила 0,6 процента, говорится в новом отчете Агентства здравоохранения Швеции
.
При этом эксперты отмечают существенную разницу между возрастными группами.
"Смертность в группе старше 70 лет находилась на уровне 4,3 процента, в группе младше 70 лет — на уровне 0,1 процента", — отмечается в докладе. Всего исследователи изучили 1667 случаев в столичном регионе, наиболее пострадавшем от пандемии.
Власти Швеции не вводили жесткий карантин, а только призывали людей соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Кроме того, с начала марта закрыли для посещения дома престарелых. Однако распространение инфекции предотвратить не удалось. Около 37 процентов всех скончавшихся проживали именно в домах престарелых, распространение вируса в них подтвердили 234 коммуны из 290.
На сегодняшний день в Швеции зафиксировано почти пять тысяч смертей, связанных с COVID-19, более 53 тысяч человек заразились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.