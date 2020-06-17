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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:54
2020-06-17T10:54
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сингапур (страна), в мире