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Распространение нового коронавируса
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В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:54
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сингапур (страна), в мире

В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу

10:54 17.06.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EМашины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
© AP Photo / Wong Maye-E
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Сингапуре превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки были выявлены 247 новых случаев инфицирования. Днем ранее сообщалось о 40 969 зараженных. Таким образом, по последним данным в стране подтверждены 41 216 случаев COVID-19.
Отмечается, что большинство новых заражений выявлено среди иностранных рабочих, проживающих в общежитиях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСингапур (страна)В мире
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