https://ria.ru/20200617/1573047398.html
Мурманская прокуратура проверит жалобы на питание в доме престарелых
Прокуратура в Мурманске проверит информацию о плохом качестве пищи в доме престарелых, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:52
2020-06-17T10:52
мурманск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманск, происшествия