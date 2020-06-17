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Мурманская прокуратура проверит жалобы на питание в доме престарелых
Прокуратура в Мурманске проверит информацию о плохом качестве пищи в доме престарелых, сообщила пресс-служба регионального ведомства. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:52
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мурманск, происшествия

Мурманская прокуратура проверит жалобы на питание в доме престарелых

10:52 17.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск
© РИА Новости / Павел Львов
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Прокуратура в Мурманске проверит информацию о плохом качестве пищи в доме престарелых, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
"По поручению прокурора Мурманской области Василия Щербакова прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска организована проверка информации о ненадлежащем качестве и недостаточности пищи в доме престарелых города Мурманска", - говорится в сообщении.
Ранее местные СМИ сообщали о жалобах постояльцев мурманского дома престарелых на плохое качество питания. Как отметили в прокуратуре, по результатам надзорных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и привлечении к ответственности виновных лиц.
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