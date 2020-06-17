Онлайн-конференция о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ 2019/20

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18 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную возобновлению сезона Тинькофф РПЛ 2019/20 и проведению акции благодарности врачам во время 23 тура.