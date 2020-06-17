Онлайн-конференция о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ 2019/20

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Участники:
- генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр АЛАЕВ;
- президент Российской премьер-лиги Сергей ПРЯДКИН;
- директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр МЕЙТИН;
- директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Евгений САВИН;
- креативный директор Матч ТВ Гавриил ГОРДЕЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр АЛАЕВ;
- президент Российской премьер-лиги Сергей ПРЯДКИН;
- директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр МЕЙТИН;
- директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Евгений САВИН;
- креативный директор Матч ТВ Гавриил ГОРДЕЕВ.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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