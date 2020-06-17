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Онлайн-конференция о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ 2019/20
18 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную возобновлению сезона Тинькофф РПЛ 2019/20 и проведению акции благодарности врачам во время 23 тура.
2020-06-17T16:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1573047366.jpg?1592399276
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о возобновлении сезона Тинькофф РПЛ 2019/20

10:51 17.06.2020 (обновлено: 16:07 17.06.2020)
13
18 июня в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную возобновлению сезона Тинькофф РПЛ 2019/20 и проведению акции благодарности врачам во время 23 тура.
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Участники:
- генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр АЛАЕВ;
- президент Российской премьер-лиги Сергей ПРЯДКИН;
- директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр МЕЙТИН;
- директор по маркетингу и коммуникациям Российской премьер-лиги Евгений САВИН;
- креативный директор Матч ТВ Гавриил ГОРДЕЕВ.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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