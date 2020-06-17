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В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Власти шести штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных местных отделений департаментов... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:50
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, орегон, сша, невада, в мире

В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19

10:50 17.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Власти шести штатов США зарегистрировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
В штате Аризона во вторник сообщали, что за последние сутки были зарегистрированы рекордные 2392 случая заражения, всего же количество случаев в штате достигло 39 097. Еще 2776 случаев, почти на 500 выше, чем предыдущий рекорд, установленный 12 июня, зарегистрировали во Флориде. Всего же в штате по последним данным более 80 тысяч заразившихся.
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Скорость распространения нового коронавируса
В Оклахоме, где прошлый рекорд в 202 случая был установлен 13 июня, также сообщили об увеличении числа случаев, за последние сутки было выявлено 228 новых заразившихся. В штате Невада во вторник сообщили о 379 новых случаев, при этом сутками ранее сообщалось лишь о 106 заболевших.
Еще один штат, где был зарегистрирован резкий рост заболевших - Техас. Если в понедельник сообщалось о 1254 заболевших за сутки, то во вторник власти штата сообщили о 2622 заразившихся, что стало рекордным для штата. В Орегоне также за сутки зарегистрировали рекордные для штата 278 случаев заражения, сутками ранее это число было равно 184.
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Местные СМИ отмечают, что помимо числа заражений в этих штатах также уже не первую неделю растет число госпитализаций.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОрегонСШАНевадаВ мире
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