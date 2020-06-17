Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова

"Риски есть, риски никуда не уходят… успокаиваться и обнадеживаться даже на сегодняшний день рано и нужно консолидировать усилия по противодействию", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.