Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573047253.html
Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова
Риски, связанные с коронавирусом, остаются, успокаиваться и обнадеживаться пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1400x0_80_0_0_e18068961e2d68b9001c857c5dfc5dbb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_b081ffc135b935c50e1b94a7d2f4d49a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_532:0:2580:2048_1400x0_80_0_0_174b332a3ec9ae9bc6f1dab9d9388b88.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество

Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова

10:50 17.06.2020 (обновлено: 11:45 17.06.2020)
859
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Риски, связанные с коронавирусом, остаются, успокаиваться и обнадеживаться пока рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Риски есть, риски никуда не уходят… успокаиваться и обнадеживаться даже на сегодняшний день рано и нужно консолидировать усилия по противодействию", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
030119
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаОбщество
Рекомендуем
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную среду
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Анна Попова
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Москве выявили 1065 новых случаев заражения коронавирусом
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова рассказала о возможности производства тестов на коронавирус
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
За сутки в России выздоровели 10 036 пациентов с коронавирусом
Лаборатория
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Крым
В Крыму рассказали о новых случаях коронавируса
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 194 человека с коронавирусом
Белый дом в Вашингтоне
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
Советские бомбардировщики Пе-2
Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
Лента новостейМолния