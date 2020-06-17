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США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщила в среду пресс-служба... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:04
javelin (птрк)
сша
украина
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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javelin (птрк), сша, украина, в мире

США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов

10:50 17.06.2020 (обновлено: 11:04 17.06.2020)
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© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin, сообщила в среду пресс-служба посольства США в Киеве.
Ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что Киев ведет переговоры с США о закупке трех крупных партий вооружения и ожидает поставки трех катеров типа Island в этом году.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

🇺🇦 Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час #COVID19 тривають! Вчора Управління оборонного...

Опубликовано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Среда, 17 июня 2020 г.
Министр обороны Таро Коно
Вчера, 08:04
Министр обороны Японии оценил план размещения американской системы ПРО
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin
26 декабря 2019, 19:29Сказано в эфире
Политолог перечислил "бонусы" Киева от контрактов по JavelinУкраина заключила контракты с США на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. В эфире радио Sputnik доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян предположил, как Киев распорядится оружием.
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Javelin (ПТРК)СШАУкраинаВ мире
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