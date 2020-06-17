США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной при COVID-19 продолжаются! Вчера Управление военного сотрудничества посольства США получило оборудование на более 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - говорится в сообщении посольства в Facebook.