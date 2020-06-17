Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573047182.html
Калининградские власти разрешат не проходить обсервацию оплатившим отель
Калининградские власти планируют разрешить ориентировочно 22-24 июня не проходить обязательную двухнедельную обсервацию тем приезжим, кто оплатил пребывание в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
антон алиханов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
https://ria.ru/20200615/1572957367.html
1
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_219:0:2282:1547_1400x0_80_0_0_50319a9047405ec19359405fff7e200e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_477:0:2024:1547_1400x0_80_0_0_70527b98996fe7a07d6012351e8e7fb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон алиханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, общество

Калининградские власти разрешат не проходить обсервацию оплатившим отель

10:52 17.06.2020
1340
© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Калининградские власти планируют разрешить ориентировочно 22-24 июня не проходить обязательную двухнедельную обсервацию тем приезжим, кто оплатил пребывание в гостиницах региона минимум на двое суток, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
"В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции (дадим отдельную информацию в ближайшее время)", - написал Алиханов.
Он отметил, что введенная с 20 апреля обязательная 14-дневная обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для жителей региона, владельцев недвижимости в Калининградской области, а также тех, кто арендовал квартиру или дом в Калининградской области.
Алиханов добавил, что летние кафе и летние веранды ресторанов планируется ориентировочно открыть 22-24 июня. Во вторник губернатор рекомендовал отельерам и рестораторам начинать подготовку к открытию. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.
В больнице
15 июня, 16:36Распространение нового коронавируса
В Калининграде число случаев COVID-19 на заводе "Факел" выросло до 82
Со вторника в регионе возобновили работу парки, зоопарк и ботанический сад в прогулочном режиме, без открытия павильонов. Начали работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны. Однако в области продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до особого распоряжения областного правительства.
Всего в Калининградской области выявлены 2124 случая заражения COVID-19 (12 за последние сутки), из которых 1042 человека выздоровели (56 человек за сутки), 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
111103
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Лаборатория
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Михаил Сергеевич Горбачев
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Полицейский
В Подмосковье семилетний мальчик ударил ножом отца, избивавшего мать
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Дождь в Москве
Москвичей предупредили о резком похолодании
Сотрудник в лаборатории
Министр здравоохранения Великобритании оценил работу по дексаметазону
Сотрудник полиции около дома актёра Михаила Ефремова в Плотниковом переулке в Москве
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Ефремова
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В Пекине оценили ситуацию на китайско-индийской границе
Советские бомбардировщики Пе-2
Под Калининградом нашли обломки советского самолета и останки летчика
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Подмосковье еще 979 пациентов выздоровели от COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова
Вид на город Мурманск
Мурманская прокуратура проверит жалобы на питание в доме престарелых
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
Лента новостейМолния