Калининградские власти разрешат не проходить обсервацию оплатившим отель

Со вторника в регионе возобновили работу парки, зоопарк и ботанический сад в прогулочном режиме, без открытия павильонов. Начали работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны. Однако в области продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до особого распоряжения областного правительства.