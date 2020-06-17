Калининградские власти разрешат не проходить обсервацию оплатившим отель

КАЛИНИНГРАД, 17 июн - РИА Новости. Калининградские власти планируют разрешить ориентировочно 22-24 июня не проходить обязательную двухнедельную обсервацию тем приезжим, кто оплатил пребывание в гостиницах региона минимум на двое суток, сообщил на своей странице в Instagram губернатор области Антон Алиханов.
"В ближайшее время (ориентир 22-24 июня) будет разрешено прибытие без обязательной обсервации граждан, которые оплатили пребывание в отелях региона (не менее 2-х ночей). Обращаю внимание, что сейчас обсуждается необходимость также предоставлять прибывающими справку об отсутствии коронавирусной инфекции (дадим отдельную информацию в ближайшее время)", - написал Алиханов.
Он отметил, что введенная с 20 апреля обязательная 14-дневная обсервация по прилету в Калининградскую область из других регионов не обязательна для жителей региона, владельцев недвижимости в Калининградской области, а также тех, кто арендовал квартиру или дом в Калининградской области.
Алиханов добавил, что летние кафе и летние веранды ресторанов планируется ориентировочно открыть 22-24 июня. Во вторник губернатор рекомендовал отельерам и рестораторам начинать подготовку к открытию. Предпринимателям необходимо будет соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора.
Со вторника в регионе возобновили работу парки, зоопарк и ботанический сад в прогулочном режиме, без открытия павильонов. Начали работу стоматологические клиники, косметологии, массажные салоны. Однако в области продолжает действовать масочный режим во всех общественных местах, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется до особого распоряжения областного правительства.
Всего в Калининградской области выявлены 2124 случая заражения COVID-19 (12 за последние сутки), из которых 1042 человека выздоровели (56 человек за сутки), 34 скончались. Под медицинским наблюдением остаются 4832 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.