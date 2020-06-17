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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) провел онлайн-встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по вопросам реализации... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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РИА Новости
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александр прохоров, москва

Департамент промышленности Москвы провел первую встречу с АЕБ

10:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРуководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) провел онлайн-встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по вопросам реализации инвестпроектов в столице, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В мероприятии приняли участие руководитель ДИПП Александр Прохоров, директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг и представители более чем 60 компаний, говорится в сообщении.
"Москва – надежный партнер, что ожидаемо сказывается на уровне доверия российских и зарубежных инвесторов к городу. Это подтверждается стабильным ростом вложений в основной капитал. Так, в 2019 году объем инвестиций вырос на 8,9% (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2018 годом и составил 2,86 триллиона рублей. А объем накопленных прямых иностранных инвестиций на 1 января 2020 года достиг 260 миллиардов долларов. Важно отметить, что на Москву приходится около половины прямых иностранных инвестиций в стране", – приводит пресс-служба слова Александра Прохорова.
По словам Прохорова, таких результатов удалось достичь, в том числе благодаря действующим мерам поддержки: сегодня различные льготы получают 116 московских компаний – 53 промкомплекса, 36 технопарков, 13 якорных резидентов, 13 инвестиционных приоритетных проектов, а также один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций этих предприятий за последние пять лет составил 95,6 миллиарда рублей.
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Кроме того, в столице активно развивается государственно-частное партнерство. Как отметил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома, самые распространенные формы ГЧП в Москве – это контракты жизненного цикла, концессии, корпоративные соглашения, офсетные контракты.
"Бизнесу ГЧП позволяет обеспечить долгосрочный стабильный доход и защиту государства от многих рисков, получить различные налоговые льготы, поэтому инвесторы активно вкладываются в такие проекты. Например, один из перспективных проектов, реализуемых на условиях концессии – строительство канатной дороги над Химкинским водохранилищем. "Канатка" будет построена полностью на частные деньги, инвестор вложит в ее возведение более 3 миллиардов рублей, а с момента ввода в эксплуатацию объект будет принадлежать Москве на праве собственности. Инвестор же будет получать доход от эксплуатации объекта. Концессия подписана на 25 лет", – рассказал Леонид Кострома.
С 2013 года по настоящее время объем ГЧП-контрактов столицы превысил один триллион рублей. Из них 503 миллиарда рублей приходится на контракты жизненного цикла, 241 миллиард рублей – на долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, 135,2 – на корпоративную форму ГЧП, 67,5 – на концессии, 52,2 – на аренду недвижимости с инвестобязательствами.
В ходе встречи участники договорились о проведении совместных семинаров, где потенциальные инвесторы могли бы подробнее узнать о существующих условиях в столице и возможных льготах.
"Москва для нас ключевой и стратегический партнер. Мы видим, как она кардинально изменилась за последние годы, став инновационной площадкой. В столице успешно работают многие члены нашей ассоциации: банки, автостроение, розничные сети, IT-бизнес, фармацевтика и так далее. Мы рады, что можем опираться на правительство Москвы и ценим вашу открытость в общении с иностранными инвесторами", - отметил в ходе встречи генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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