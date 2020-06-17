https://ria.ru/20200617/1573046819.html
Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 827 тысяч москвичей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы к среду. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
2020-06-17T10:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
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москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, москва, нижегородская область, общество