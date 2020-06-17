Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

"Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три москвича уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Предварительно включены в список электронных избирателей 640 942 человека", - говорится в сообщении.