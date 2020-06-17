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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573046819.html
Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании
Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 827 тысяч москвичей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы к среду. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
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москва
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440956_0:127:3000:1815_1400x0_80_0_0_b7967a618b103cc245635ddcc9c8f945.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Более 827 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

10:44 17.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали более 827 тысяч москвичей, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы к среду.
"Восемьсот двадцать семь тысяч пятьсот тридцать три москвича уже подали заявки на участие в электронном голосовании по внесению изменений в конституцию. Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Предварительно включены в список электронных избирателей 640 942 человека", - говорится в сообщении.
Возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Заявления об участии могут быть поданы до 14 часов 21 июня. Дистанционное электронное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня. -0-
Нарезка напечатанных бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
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