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Заболевшие COVID-19 в Белоруссии получили право на бесплатные лекарства
Новый тип коронавируса внесен в Белоруссии в перечень заболеваний, дающих гражданам право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T12:20
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коронавирус covid-19
белоруссия
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коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Заболевшие COVID-19 в Белоруссии получили право на бесплатные лекарства

10:44 17.06.2020 (обновлено: 12:20 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТаблетки
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Новый тип коронавируса внесен в Белоруссии в перечень заболеваний, дающих гражданам право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами и лечебным питанием, говорится в опубликованном на Национальном правовом интернет-портале страны в среду постановлении белорусского правительства.
"Перечень заболеваний, дающих право гражданам на бесплатное обеспечение лекарственными средствами, выдаваемыми по рецептам врачей в пределах перечня основных лекарственных средств, при амбулаторном лечении, а также лечебным питанием... дополнить позицией "Инфекция, вызванная коронавирусом COVID-19 (код В 97.2)", — говорится в постановлении.
В этот перечень входят свыше сотни заболеваний, в том числе туберкулез, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, эпилепсия, шизофрения, астма и другие. Постановление вступает в силу 18 июня.
Как пояснили в пресс-службе минздрава, ряд пациентов с инфекцией COVID-19 получают лечение на дому: к ним относятся пациенты с легкими и среднетяжелыми формами заболевания, в том числе нетяжелой пневмонией. "В республике хорошо зарекомендовала себя такая форма работы с пациентами, страдающими инфекционными заболеваниями, например, туберкулезом, вирусными гепатитами, ВИЧ, как контролируемое лечение в амбулаторных условиях. Принятие вышеуказанного постановления позволяет организовать контролируемое лечение пациентов с инфекцией COVID-19 на дому", - отмечается в комментарии пресс-службы.
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По ее данным, для более эффективного лечения пациентов с инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях министерством определен перечень антибактериальных лекарственных средств, которые могут быть назначены пациентам с коронавирусной инфекцией при лечении на дому и должны закупаться за счет средств местного бюджета. Минздрав поручил руководителям организаций здравоохранения принять меры по организации в кратчайшие сроки контролируемого лечения на дому пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным на 16 июня, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии достигло 55369, скончались 318 человек. Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последнее время наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 800. Днем ранее показатель суточного прироста составил менее 700.
Четырнадцатого июня минздрав республики заявил, что видит положительную динамику по снижению заболеваемости COVID-19. Несколькими днями ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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