В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде

Около 11 часов вечера по местному времени (6 утра мск), как отмечает издание, демонстранты забрались на памятник, изображающий артиллериста времен Гражданской войны, и столкнули его с пьедестала. Он стал третьим памятником конфедератам, снесенным демонстрантами с начала акций протеста в Ричмонде, который был столицей Юга.