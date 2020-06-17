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В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде
Участники акции протеста в американском городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:55
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христофор колумб, виргиния, сша, ричмонд, в мире

В США протестующие снесли еще один памятник конфедератам в Ричмонде

10:43 17.06.2020 (обновлено: 10:55 17.06.2020)
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Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США
Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США
Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Участники акции протеста в американском городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник, установленный в 1892 году в честь артиллерийского подразделения Конфедерации времен Гражданской войны, сообщает газета Washington Post.
Около 11 часов вечера по местному времени (6 утра мск), как отмечает издание, демонстранты забрались на памятник, изображающий артиллериста времен Гражданской войны, и столкнули его с пьедестала. Он стал третьим памятником конфедератам, снесенным демонстрантами с начала акций протеста в Ричмонде, который был столицей Юга.
Ранее протестующие снесли памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису и генералу Конфедерации Уильямсу Картеру Уикману. Кроме того, участники акции протеста также повалили памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро.
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По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
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Христофор КолумбВиргинияСШАРичмондВ мире
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