https://ria.ru/20200617/1573046670.html
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:42
2020-06-17T13:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cfb18cd2d0e56ec2e154c5684b6b2d29.jpg
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cfb18cd2d0e56ec2e154c5684b6b2d29.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_ae9bc0860bc7dd76ad46ff7e77192ef8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571944042_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_25d4d129ce32e6a1ba86f2785e4e432f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Москвы
на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Накануне ведомство выдало разрешение на испытания на людях препарата против COVID-19, который разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они начались сегодня.
Специалисты будут изучать воздействие на организм двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной (сухой, обезвоженной).
"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко", — сказано в релизе. Порошкообразный вариант испытают в Сеченовском университете.
В Минздраве отметили, что потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Их решение добровольно, их проинформировали о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.