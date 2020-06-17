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В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:15
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса

10:42 17.06.2020 (обновлено: 13:15 17.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Накануне ведомство выдало разрешение на испытания на людях препарата против COVID-19, который разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они начались сегодня.
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Специалисты будут изучать воздействие на организм двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной (сухой, обезвоженной).
"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко", — сказано в релизе. Порошкообразный вариант испытают в Сеченовском университете.
В Минздраве отметили, что потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Их решение добровольно, их проинформировали о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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