В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Клинические исследования вакцины от коронавируса будут проводить в двух медицинских учреждениях Москвы на двух группах добровольцев по 38 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Накануне ведомство выдало разрешение на испытания на людях препарата против COVID-19, который разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Они начались сегодня.

Специалисты будут изучать воздействие на организм двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной (сухой, обезвоженной).

"Вакцина в форме раствора для внутримышечного введения будет проводиться в военном госпитале им. Бурденко", — сказано в релизе. Порошкообразный вариант испытают в Сеченовском университете.

В Минздраве отметили, что потенциальные участники исследования, которые только будут проходить скрининг, две недели находились в санатории на обсервации. Их решение добровольно, их проинформировали о процедуре, возможной пользе, рисках и неудобствах.