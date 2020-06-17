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В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:40
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
общество
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили оранжевый уровень погодной опасности

10:40 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобили коммунальных служб проводят аэрацию воздуха в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за жары, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.
Уровни опасности погоды
30 мая 2017, 21:45
Уровни опасности погоды
В Москве соответствующее предупреждение действует до 21 часа 17 июня, температура воздуха может достигнуть +32 градуса. В Подмосковье предупреждение о жаре действует до 16 часов 18 июня, воздух может прогреться +32 градусов.
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ГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)Общество
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