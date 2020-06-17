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В Пекине оценили ситуацию на китайско-индийской границе
Ситуация в пограничном районе на китайско-индийской границе, где ранее произошли столкновения, в настоящее время в целом стабильная, контролируемая, заявил в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:27
кашмир
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РИА Новости
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353
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кашмир, аруначал-прадеш, мид индии, китай, мид кнр, в мире

В Пекине оценили ситуацию на китайско-индийской границе

10:39 17.06.2020 (обновлено: 11:27 17.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Ситуация в пограничном районе на китайско-индийской границе, где ранее произошли столкновения, в настоящее время в целом стабильная, контролируемая, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.
"В настоящее время китайская и индийская стороны поддерживают тесный контакт по дипломатическим и военным каналам для урегулирования соответствующего вопроса. В настоящее время ситуация в пограничной зоне на китайско-индийской границе в целом стабильная, контролируемая", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел на китайской стороне линии фактического контроля и поэтому ответственность за него не лежит на китайской стороне.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
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Премьер-министр Индии обсудит ситуацию в Ладакхе с представителями партий
Ранее представитель армии Индии, сообщил, что в ходе произошедшего столкновения один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая воздержался от ответа на вопрос, были ли пострадавшие и погибшие с китайской стороны.
В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Вчера, 22:02
Индия и Китай развели войска после столкновений в Ладакхе
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КашмирАруначал-ПрадешМИД ИндииКитайМИД КНРВ мире
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