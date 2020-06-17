В Пекине оценили ситуацию на китайско-индийской границе

ПЕКИН, 17 июн – РИА Новости. Ситуация в пограничном районе на китайско-индийской границе, где ранее произошли столкновения, в настоящее время в целом стабильная, контролируемая, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Инцидент между китайскими и индийскими военными произошел вечером 15 июня в районе долины Галван в Ладакхе. По версии китайских военных, вечером 15 июня в районе реки Галван на границе индийские военные нарушили обязательства и вновь незаконно пересекли линию фактического контроля, умышленно осуществили провокационный удар, что привело к ожесточенному столкновению, были раненые и убитые. МИД Китая выразил протест и сделал представление Индии в связи с новым инцидентом на границе. МИД Индии заявил, что столкновение произошло в результате попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить консенсус в отношении соблюдения линии фактического контроля в долине Галван.

"В настоящее время китайская и индийская стороны поддерживают тесный контакт по дипломатическим и военным каналам для урегулирования соответствующего вопроса. В настоящее время ситуация в пограничной зоне на китайско-индийской границе в целом стабильная, контролируемая", - заявил на брифинге Чжао Лицзянь.

Он подчеркнул, что инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел на китайской стороне линии фактического контроля и поэтому ответственность за него не лежит на китайской стороне.

Ранее представитель армии Индии, сообщил, что в ходе произошедшего столкновения один офицер и двое индийских солдат погибли. Позже агентство ANI со ссылкой на источник сообщило, что с индийской стороны погибли 20 военных, с китайской стороны пострадали 43 человека - в это число включены погибшие и тяжелораненые.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая воздержался от ответа на вопрос, были ли пострадавшие и погибшие с китайской стороны.

В конце мая Индия и Китай перебросили в Ладакх к линии фактического контроля, заменяющей границу между двумя странами, ряд подразделений после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая. Как сообщали индийские СМИ, усиление контингента каждой из сторон началось после того, как китайские военные поставили несколько палаток у реки Галван и начали строительные работы.