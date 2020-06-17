https://ria.ru/20200617/1573046002.html
Эксперты одобрили проект плана действий стран ШОС по борьбе с эпидемиями
Эксперты согласовали и одобрили проект плана совместных действий стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий, заявила РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:36
2020-06-17T10:36
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:375:2763:1929_1400x0_80_0_0_d430c7c4c2f9fa994307478e2f843530.jpg
https://ria.ru/20200612/1572847189.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:375:2763:1929_1400x0_80_0_0_d430c7c4c2f9fa994307478e2f843530.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_3be5fc9fa56205408e04af92e87cb506.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/15/1555561598_77:0:2124:2047_1400x0_80_0_0_462e0b37db51a7bd1d42667b4f17777c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шос