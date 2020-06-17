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Эксперты одобрили проект плана действий стран ШОС по борьбе с эпидемиями
Эксперты согласовали и одобрили проект плана совместных действий стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий, заявила РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:36
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
шос
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), шос

Эксперты одобрили проект плана действий стран ШОС по борьбе с эпидемиями

10:36 17.06.2020
90
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг с эмблемой саммита ШОС
Флаг с эмблемой саммита ШОС
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Эксперты согласовали и одобрили проект плана совместных действий стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по противодействию угрозам эпидемий, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я благодарю экспертов, которые вчера согласовали и в целом одобрили проект плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.
Она предположила, что план совместных действий будет утвержден главами государств-членов ШОС в рамках саммита ШОС, который состоится осенью.
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов
12 июня, 11:26
Генсек ШОС рассказал о подготовке к саммиту в Санкт-Петербурге
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Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ШОС
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