Эксперты одобрили проект плана действий стран ШОС по борьбе с эпидемиями

"Я благодарю экспертов, которые вчера согласовали и в целом одобрили проект плана совместных действий государств-членов ШОС по противодействию угрозам эпидемий на пространстве региона", - сказала Попова на заседании глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.