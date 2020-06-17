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Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными
Банки предложили вывести из-под запрета на пополнение наличными электронные средства платежа, выпущенные для оплаты проезда и услуг образовательных учреждений,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:34
центральный банк рф (цб рф)
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353
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центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными

10:34 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажир с картой "Тройка" проходит через турникет на станции метро "Сходненская" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банки предложили вывести из-под запрета на пополнение наличными электронные средства платежа, выпущенные для оплаты проезда и услуг образовательных учреждений, запланированного с августа; соответствующие поправки к закону о национальной платежной системе предложила Ассоциация банков России, текст имеется в распоряжении РИА Новости.
"Клиент - физическое лицо может предоставлять наличные денежные средства оператору электронных денежных средств для пополнения неперсонифицированных электронных средств платежа, эмитированных в целях переводов денежных средств в оплату транспортных услуг и услуг образовательных учреждений", - сказано в тексте поправок.
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Ранее в июне ассоциация обратилась в ЦБ РФ с просьбой до февраля следующего года отложить запрет на пополнение анонимных электронных кошельков наличными. Сейчас такой запрет планируется ввести с 3 августа.
В ассоциации тогда указывали, что невозможность пополнения анонимных кошельков и других электронных средств платежа наличными не только снизит безналичный оборот, уменьшит прозрачность платежей и увеличит риск дальнейшего развития эпидемии, но и негативно скажется на реализации региональных проектов, в том числе школьных и транспортных. Это, прежде всего, карты школьников, по которым перечисляются средства на питание, некоторые транспортные карты и корпоративные карты, по которым осуществляются перечисления организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги и предоставляется питание.
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