Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Банки предложили вывести из-под запрета на пополнение наличными электронные средства платежа, выпущенные для оплаты проезда и услуг образовательных учреждений, запланированного с августа; соответствующие поправки к закону о национальной платежной системе предложила Ассоциация банков России, текст имеется в распоряжении РИА Новости.

В ассоциации тогда указывали, что невозможность пополнения анонимных кошельков и других электронных средств платежа наличными не только снизит безналичный оборот, уменьшит прозрачность платежей и увеличит риск дальнейшего развития эпидемии, но и негативно скажется на реализации региональных проектов, в том числе школьных и транспортных. Это, прежде всего, карты школьников, по которым перечисляются средства на питание, некоторые транспортные карты и корпоративные карты, по которым осуществляются перечисления организациям, оказывающим физкультурно-оздоровительные, медицинские услуги и предоставляется питание.