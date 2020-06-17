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Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:26
чеченская республика (чечня)
франция
в мире
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https://ria.ru/20200616/1573005762.html
https://ria.ru/20200616/1573001194.html
Их предупреждали об этом с 1995-го... Дошло через 25 лет... :-(
81
Пора Францию освободить от французов.
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13
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
чеченская республика (чечня), франция, в мире

Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"

10:35 17.06.2020 (обновлено: 14:26 17.06.2020)
12364
© AFP 2020 / Philippe DesmazesПоследствия беспорядков на улице в Дижоне
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
© AFP 2020 / Philippe Desmazes
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции предупредила об активизации в последние годы преступной деятельности "чеченской общины" в стране и появившихся в связи с этим угрозах, сообщает издание Parisien.
Как отмечает газета, заявление ведомства было опубликовано после беспорядков во французском Дижоне.
Дижон, Франция
Вчера, 15:07
Госсекретарь при МВД Франции прокомментировал беспорядки в Дижоне
"Столкновения в Дижоне иллюстрируют "расширение деятельности и угрозу" от чеченских преступных группировок", — пишет газета со ссылкой на доклад.

"В последние годы участились столкновения между (выходцами из Чечни. — Прим. ред.) и другими общинами, в основном североафриканского происхождения. <…> Эти конфликты часто попадают в сферу "защиты чести" или являются результатом проблем в нелегальном сегменте экономики", — говорится в докладе ведомства.

Источник отметил в беседе с изданием, что большинство из участников беспорядков являются "членами преступных организаций".
Согласно докладу, фактически в течение нескольких лет "чеченские криминальные сети вкладывают средства в широкий спектр преступлений". Полиция также отмечает, что "на территории страны все чаще происходят демонстрации силы этими преступными группировками, которые переходят в беспрецедентное насилие".
Вот уже несколько лет "чеченское сообщество" находится под пристальным наблюдением властей и, в частности, разведывательного сообщества, пишет газета.
Отмечается, что на сегодняшний день около 300 выходцев из Чечни во Франции зарегистрированы в реестре по предупреждению радикализации террористического характера (FSPRT).
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на субботу и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши — выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения. Сообщалось о четырех задержанных.
Последствия беспорядков на улице в районе Грезиль в Дижоне
Вчера, 14:01
СМИ: в Дижоне полицейский спецназ участвовал в подавлении беспорядков
481464406
Обсудить 13
Чеченская республика (Чечня)ФранцияВ мире
Популярные комментарии
Их предупреждали об этом с 1995-го... Дошло через 25 лет... :-(
17 июня, 10:47
Владислав Леончук
7551000
Пора Францию освободить от французов.
17 июня, 10:38
zzelip999
22310304
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