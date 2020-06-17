Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Раненные в перестрелке в Назрани по-прежнему находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ингушетии.
По данным СК, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Республиканский минздрав сообщал, что в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения, позже один из госпитализированных скончался.
"Оба раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них пришел в сознание, но его состояние все так же тяжелое", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, несколько человек, участвовавших в конфликте и перестрелке, задержаны.