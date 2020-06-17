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Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии
Раненные в перестрелке в Назрани по-прежнему находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ингушетии. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:44
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
назрань
перестрелка в ингушетии
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), назрань, перестрелка в ингушетии , происшествия

Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии

10:32 17.06.2020 (обновлено: 10:44 17.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Раненные в перестрелке в Назрани по-прежнему находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ингушетии.
По данным СК, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц". Республиканский минздрав сообщал, что в перестрелке погибли три человека, еще трое получили ранения, позже один из госпитализированных скончался.
"Оба раненых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Один из них пришел в сознание, но его состояние все так же тяжелое", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, несколько человек, участвовавших в конфликте и перестрелке, задержаны.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)НазраньПерестрелка в ИнгушетииПроисшествия
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