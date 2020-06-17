Спасатели ищут четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии поступило сообщение об отсутствии связи с незарегистрированной туристической группой из четырех человек, которая на территории Караидельского района республики осуществляла сплав по реке Юрюзань. Свой путь они начали из деревни Атняш, вчера группа должна была завершить маршрут в деревне Абдуллино", — говорится в сообщении башкирских спасателей.