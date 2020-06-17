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Туризм
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Спасатели ищут четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии
Спасатели ищут четырех туристов, которые, не зарегистрировавшись в МЧС России, вышли на сплав по горным рекам Башкирии и пропали, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:39
туризм
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новости - туризм
республика башкортостан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Спасатели ищут четырех туристов, пропавших на сплаве в Башкирии

10:31 17.06.2020 (обновлено: 13:39 17.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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УФА, 17 июн — РИА Новости. Спасатели ищут четырех туристов, которые, не зарегистрировавшись в МЧС России, вышли на сплав по горным рекам Башкирии и пропали, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Башкирии поступило сообщение об отсутствии связи с незарегистрированной туристической группой из четырех человек, которая на территории Караидельского района республики осуществляла сплав по реке Юрюзань. Свой путь они начали из деревни Атняш, вчера группа должна была завершить маршрут в деревне Абдуллино", — говорится в сообщении башкирских спасателей.

Сообщается, что в настоящее время местонахождение группы неизвестно.
К поискам привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и местное население.
Сотрудник отряда Лиза Алерт
30 августа 2018, 12:00
Координатор "Лиза Алерт": лучший поиск человека — тот, которого не было
400601
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРеспублика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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