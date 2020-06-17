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Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней
Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сомневается, что законодатели поддержат предложение Национального родительского комитета (НРК) об РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:31
россия
ирина волынец
валерий рязанский
общество
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Моя дочь - мать -одиночка, внуку 1.4, она не попала не под одну программу, денег не хватает (этот сенатор вообще знает сколько стоит сегодня растить ребенка), из-за этого собирается выходить на работу через месяц, но детский сад тоже не дают, мало мест для таких деток, придется отдавать в платный, а это 10000 ежемесячно, даже при зарплате в 50 тыс - ипотека 25000, коммуналка - 10000 и детский сад 10000, как можно что-то дать ребенку для полноценного, разнообразного питания да и развития в целом, если все детские товары стоят на уровне товаров для взрослых, при том что дети растут не по дням, а по часам. При всем при этом ведение домашнего хозяйства это тоже расходы да и сама мама должна выглядеть достойно. Очень хорошо рассуждать этому сенатору при доходах выше 500000 в месяц.
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россия
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, ирина волынец, валерий рязанский, общество

Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней

10:30 17.06.2020 (обновлено: 10:31 17.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сомневается, что законодатели поддержат предложение Национального родительского комитета (НРК) об установлении дополнительного пособия из бюджета для родителей-одиночек до конца года, поскольку государство уже поддерживает семьи, где есть дети.
Как рассказала РИА Новости глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений. Волынец отметила, что это одна из тех категорий людей, которым в текущей ситуации наиболее сложно, и уточнила, что все выплаты, которые и получают родители-одиночки, при введении новой должны быть сохранены. По ее словам, выплаты предполагаются только для тех граждан, кто официально зарегистрирован как родитель-одиночка. По ее словам, НРК ранее также выступал с предложением, чтобы на период пандемии государство стало плательщиком алиментов для разведенных родителей, а затем взыскало средства с плательщиков.
"Я не думаю, что государство будет поддерживать такие семьи подобным избирательным путем", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Он отметил, что государство уже поддерживает семьи, где есть дети, с 1 июня начались выплаты на каждого ребенка.
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"Поддержка идет по определенному пути - исходя из наличия детей в семьях и доходов семьи в целом", - добавил парламентарий.
При этом он подчеркнул, что проблема неполных семей действительно актуальна, поскольку из 17 миллионов семей в пяти миллионах родители в одиночку воспитывают детей.
18420727
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РоссияИрина ВолынецВалерий РязанскийОбщество
Популярные комментарии
Моя дочь - мать -одиночка, внуку 1.4, она не попала не под одну программу, денег не хватает (этот сенатор вообще знает сколько стоит сегодня растить ребенка), из-за этого собирается выходить на работу через месяц, но детский сад тоже не дают, мало мест для таких деток, придется отдавать в платный, а это 10000 ежемесячно, даже при зарплате в 50 тыс - ипотека 25000, коммуналка - 10000 и детский сад 10000, как можно что-то дать ребенку для полноценного, разнообразного питания да и развития в целом, если все детские товары стоят на уровне товаров для взрослых, при том что дети растут не по дням, а по часам. При всем при этом ведение домашнего хозяйства это тоже расходы да и сама мама должна выглядеть достойно. Очень хорошо рассуждать этому сенатору при доходах выше 500000 в месяц.
17 июня, 11:30
eemojaeva
800106
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