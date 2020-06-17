Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сомневается, что законодатели поддержат предложение Национального родительского комитета (НРК) об установлении дополнительного пособия из бюджета для родителей-одиночек до конца года, поскольку государство уже поддерживает семьи, где есть дети.
Как рассказала РИА Новости глава Национального родительского комитета Ирина Волынец, организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений. Волынец отметила, что это одна из тех категорий людей, которым в текущей ситуации наиболее сложно, и уточнила, что все выплаты, которые и получают родители-одиночки, при введении новой должны быть сохранены. По ее словам, выплаты предполагаются только для тех граждан, кто официально зарегистрирован как родитель-одиночка. По ее словам, НРК ранее также выступал с предложением, чтобы на период пандемии государство стало плательщиком алиментов для разведенных родителей, а затем взыскало средства с плательщиков.
"Я не думаю, что государство будет поддерживать такие семьи подобным избирательным путем", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.
Он отметил, что государство уже поддерживает семьи, где есть дети, с 1 июня начались выплаты на каждого ребенка.
"Поддержка идет по определенному пути - исходя из наличия детей в семьях и доходов семьи в целом", - добавил парламентарий.
При этом он подчеркнул, что проблема неполных семей действительно актуальна, поскольку из 17 миллионов семей в пяти миллионах родители в одиночку воспитывают детей.