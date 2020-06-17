Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первый замглавы социального комитета Совфеда Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сомневается, что законодатели поддержат предложение Национального родительского комитета (НРК) об установлении дополнительного пособия из бюджета для родителей-одиночек до конца года, поскольку государство уже поддерживает семьи, где есть дети.

Как рассказала РИА Новости глава Национального родительского комитета Ирина Волынец , организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений. Волынец отметила, что это одна из тех категорий людей, которым в текущей ситуации наиболее сложно, и уточнила, что все выплаты, которые и получают родители-одиночки, при введении новой должны быть сохранены. По ее словам, выплаты предполагаются только для тех граждан, кто официально зарегистрирован как родитель-одиночка. По ее словам, НРК ранее также выступал с предложением, чтобы на период пандемии государство стало плательщиком алиментов для разведенных родителей, а затем взыскало средства с плательщиков.

"Я не думаю, что государство будет поддерживать такие семьи подобным избирательным путем", - сказал Рязанский РИА Новости в среду.

Он отметил, что государство уже поддерживает семьи, где есть дети, с 1 июня начались выплаты на каждого ребенка.

"Поддержка идет по определенному пути - исходя из наличия детей в семьях и доходов семьи в целом", - добавил парламентарий.