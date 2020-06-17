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В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19
Пятеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 62 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:30
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, тамбовская область, общество

В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19

10:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Пятеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 62 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Шестьдесят два новых случая сегодня: 26 мужчин, 31 женщина, 5 детей (девочки 1, 8, 13 лет, мальчики 15, 17 лет). Возраст взрослых - от 25 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 62 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4088, из них 1438 - без клинических проявлений.
Выздоровели в области 2044 пациента, умерли 16.
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На госпитализации в настоящее время находятся 502 человека, из них диагноз "пневмония" у 417 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3 974 человека, из них с подтвержденным COVID - 1526.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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