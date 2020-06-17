В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Пятеро детей, среди которых годовалая девочка, оказались среди 62 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
"Шестьдесят два новых случая сегодня: 26 мужчин, 31 женщина, 5 детей (девочки 1, 8, 13 лет, мальчики 15, 17 лет). Возраст взрослых - от 25 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 62 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4088, из них 1438 - без клинических проявлений.
Выздоровели в области 2044 пациента, умерли 16.
На госпитализации в настоящее время находятся 502 человека, из них диагноз "пневмония" у 417 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3 974 человека, из них с подтвержденным COVID - 1526.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.