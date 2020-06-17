В Тамбовской области годовалый ребенок заболел COVID-19

"Шестьдесят два новых случая сегодня: 26 мужчин, 31 женщина, 5 детей (девочки 1, 8, 13 лет, мальчики 15, 17 лет). Возраст взрослых - от 25 до 91 года. Прибывших из других регионов нет, 62 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 4088, из них 1438 - без клинических проявлений.

На госпитализации в настоящее время находятся 502 человека, из них диагноз "пневмония" у 417 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3 974 человека, из них с подтвержденным COVID - 1526.