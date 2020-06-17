Московские ТИКи получат бюллетени для голосования по поправкам в четверг

Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек

Заявки на электронное голосование по Конституции подали 680 тысяч человек

Согласно решению, некоторые члены избиркома должны забрать бюллетени и передать их в ТИКи Москвы.

"Уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) производится во время и по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения", - говорится в документе.