https://ria.ru/20200617/1573045289.html
Московские ТИКи получат бюллетени для голосования по поправкам в четверг
Члены Мосгоризбиркома в четверг заберут из печати бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ и передадут их территориальным избирательным комиссиям РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:30
2020-06-17T10:30
голосование по поправкам в конституцию
россия
мосгоризбирком
москва
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572816068_0:0:3368:1894_1400x0_80_0_0_ea13c2bda8054aac8630fad136506a33.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мосгоризбирком, москва, политика