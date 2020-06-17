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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573045289.html
Московские ТИКи получат бюллетени для голосования по поправкам в четверг
Члены Мосгоризбиркома в четверг заберут из печати бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ и передадут их территориальным избирательным комиссиям РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:30
голосование по поправкам в конституцию
россия
мосгоризбирком
москва
политика
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РИА Новости
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россия, мосгоризбирком, москва, политика

Московские ТИКи получат бюллетени для голосования по поправкам в четверг

10:30 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевПечать бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО "Подольская фабрика офсетной печати"
Печать бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Члены Мосгоризбиркома в четверг заберут из печати бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ и передадут их территориальным избирательным комиссиям Москвы, следует из решения Московской городской избирательной комиссии.
"Определить время и место передачи бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации от открытого акционерного общества "Подольская фабрика офсетной печати" 18 июня 2020 года в 07.30", - говорится в документе.
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
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Согласно решению, некоторые члены избиркома должны забрать бюллетени и передать их в ТИКи Москвы.
"Уничтожение  лишних бюллетеней (при их выявлении) производится во время и по адресу, указанному в пункте 1 настоящего решения", - говорится в документе.
Голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля.
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