В Красноярском крае произошел разлив автомобильного топлива

"В населенном пункте Абалаково на территории филиала "Красноярскнефтепродукт" на топливо-переливной станции при перекачке из железнодорожной цистерны в резервуар произошел разлив бензина Аи-98 на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщение о ЧП поступило в 20.47 мск вторника.