https://ria.ru/20200617/1573045063.html
В Красноярском крае произошел разлив автомобильного топлива
Утечка автомобильного топлива на площади одна тысяча квадратных метров произошла при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:27
2020-06-17T10:27
красноярский край
енисейский район
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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красноярский край, енисейский район, происшествия
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Утечка автомобильного топлива на площади одна тысяча квадратных метров произошла при перекачке из железнодорожной цистерны в Енисейском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В населенном пункте Абалаково на территории филиала "Красноярскнефтепродукт" на топливо-переливной станции при перекачке из железнодорожной цистерны в резервуар произошел разлив бензина Аи-98 на площади 1000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что сообщение о ЧП поступило в 20.47 мск вторника.
По его словам, всего на территории филиала находятся 18 резервуаров объемом 400 кубометров каждый. Угрозы разлива автомобильного топлива за пределы обвалования нет.
"Организован сбор нефтепродуктов с поверхности почвы, сорбентом обработана одна тысяча квадратных метров разлива", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что решением КЧС Енисейского района на территории Абалаковского сельсовета введен режим функционирования "Повышенная готовность". К ликвидации последствий происшествия привлечены 47 человек и шесть единиц техники.