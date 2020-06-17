Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573044901.html
Недалеко от побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья Королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:25
тонга
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://ria.ru/20200616/1572990500.html
тонга
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1400x0_80_0_0_c3e4b0bca498c6170fd87b3ccce6a9d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_200:0:3400:2400_1400x0_80_0_0_a6bd7c707e50fee5f35471eeaedd7a9d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_600:0:3000:2400_1400x0_80_0_0_5be4fe5c84688b666365b95246368267.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тонга, сша, в мире

Недалеко от побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6

10:25 17.06.2020
91
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф
Сейсмограф
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья Королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.24 по времени UTC (09.24 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 125 километрах к западу от населенного пункта Хихифо, расположенного на юго-западном берегу самого крупного из островов архипелага — Ниуатопутапу. Очаг залегал на глубине 279 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Курильские острова
Вчера, 11:50
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
000000
Обсудить 0
ТонгаСШАВ мире
Рекомендуем
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Ученые предупредили о дождевых паводках в 11 регионах
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
СМИ: в Черногории полиция силой задержала оппозиционное руководство Будвы
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
На востоке Казахстана семь человек пострадали во время урагана
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом превысило 41 тысячу
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Липецкой области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 3,2 тысячи
Таблетки
Заболевшие COVID-19 в Белоруссии получили право на бесплатные лекарства
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
Врач в запотевших защитных очках
Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
В Британии умер уличный кот по кличке Боб
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед выразил готовность к диалогу с парламентами всех стран
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния