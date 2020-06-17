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Недалеко от побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло недалеко от побережья Королевства Тонга в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:25
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