Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19

Ранее газета "Синьцзинбао" сообщила, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортированного лосося, обнаружили COVID-19. Данные сведения побудили крупные супермаркеты в Пекине убрать лосось со своих прилавков, отмечает агентство.
"Сейчас мы не можем поставлять лосось в Китай, этот рынок закрыт", - сообщил агентству гендиректор норвежской компании Bakkafrost Реджин Якобсен. "Мы прекратили все продажи в Китай и ждем, когда ситуация прояснится", - заявил начальник отдела продаж и маркетинга компании Norway Royal Salmon Стейн Мартинсен. Как заявили в управлении по контролю качества продуктов питания Норвегии, доказательств того, что рыба могла быть заражена, нет. Компании Both Bakkafrost и Norway Royal Salmon сообщили, что протестировали сотрудников на COVID-19, все анализы были отрицательными.
Ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. По данным на утро среды, за минувшие сутки в Пекине выявили в общей сложности 37 новых случаев COVID-19 – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Все они связаны с оптовым рынком. Кроме того, случаи, имеющие отношение к рынку, также выявили в провинциях Хэбэй и Чжэцзян. В настоящее время в больницах города находятся 137 человек с COVID-19, под медицинским наблюдением - 12 бессимптомных носителей вируса.
В городе вновь введены ограничительные меры профилактического характера, школы переведены на дистанционное обучение, закрыты культурно-развлекательные мероприятия, бассейны, спортзалы на цокольных этажах, запрещены спортивные соревнования, а также мероприятия с участием более 100 человек. Кварталы с высоким уровнем эпидемиологической угрозы закрыты на карантин.
Власти столицы не рекомендуют жителями покидать город, а в случае срочной необходимости они должны предоставить сертификат с отрицательным тестом на COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.