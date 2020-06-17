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Распространение нового коронавируса
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В Липецкой области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 3,2 тысячи
Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 3171, сообщила в среду администрация региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:23
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, липецкая область, общество

В Липецкой области число пациентов с COVID-19 приблизилось к 3,2 тысячи

10:23 17.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 58, до 3171, сообщила в среду администрация региона.
"В Липецкой области – 58 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории региона выявлено 3171 случай новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1437 человек. Одиннадцать, в том числе два медработника, скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗЛипецкая областьОбщество
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