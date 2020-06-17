СМИ: в Черногории полиция силой задержала оппозиционное руководство Будвы

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Полиция Полиция Черногории силой с применение слезоточивого газа прорвалась в здание муниципалитета Будва и задержала несколько членов местного руководства из оппозиционных партий, трансляцию вели несколько СМИ.

Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата.

Глава муниципалитета Будва Марко Царевич из оппозиционного Демократического фронта и председатель скупщины (муниципального собрания) Крсто Радович со сторонниками во вторник не позволили административной инспекции провести в здание главу муниципалитета и председателя нормотворческого органа от правящей партии, избранных на альтернативном заседании местного собрания. В среду утром здание муниципалитета окружила полиция в полной экипировке.

"Специальное контртеррористическое подразделение (SAJ) прорвалось через толпу граждан в здание. Разбиты стекла, применены химические средства. Градоначальник Будвы Марко Царевич, председатель скупщины Крсто Радович и несколько представителей руководства задержаны с применением силы", - трансляцию ведет портал IN4S.