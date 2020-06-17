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СМИ: в Черногории полиция силой задержала оппозиционное руководство Будвы
Полиция Черногории силой с применение слезоточивого газа прорвалась в здание муниципалитета Будва и задержала несколько членов местного руководства из... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:40
черногория
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РИА Новости
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черногория, в мире

СМИ: в Черногории полиция силой задержала оппозиционное руководство Будвы

10:23 17.06.2020 (обновлено: 10:40 17.06.2020)
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© IN4S Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
 Полиция Черногории у здания муниципалитета Будва. Стоп-кадр трансляции
© IN4S
БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Полиция Черногории силой с применение слезоточивого газа прорвалась в здание муниципалитета Будва и задержала несколько членов местного руководства из оппозиционных партий, трансляцию вели несколько СМИ.
Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата.
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Глава муниципалитета Будва Марко Царевич из оппозиционного Демократического фронта и председатель скупщины (муниципального собрания) Крсто Радович со сторонниками во вторник не позволили административной инспекции провести в здание главу муниципалитета и председателя нормотворческого органа от правящей партии, избранных на альтернативном заседании местного собрания. В среду утром здание муниципалитета окружила полиция в полной экипировке.

"Специальное контртеррористическое подразделение (SAJ) прорвалось через толпу граждан в здание. Разбиты стекла, применены химические средства. Градоначальник Будвы Марко Царевич, председатель скупщины Крсто Радович и несколько представителей руководства задержаны с применением силы", - трансляцию ведет портал IN4S.

На видео полицейские прижали к земле несколько членов муниципального руководства перед зданием, слышны крики и негодование собравшихся граждан.
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