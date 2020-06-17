https://ria.ru/20200617/1573044636.html
В Грузии число зараженных коронавирусом достигло 888
Число инфицированных коронавирусом в Грузии за сутки выросло на девять человек и достигло 888, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:21
2020-06-17T10:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 17 июн - РИА Новости.
Число инфицированных коронавирусом в Грузии
за сутки выросло на девять человек и достигло 888, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
Во вторник в Грузии не было зафиксировано ни одного нового случая заражения.
"Число выявленных случаев инфицирования - 888, среди них выздоровел 731 человек, смертельных случаев - 14", - сказано на сайте.
В режиме карантина находятся 2710 человек, под наблюдением в стационарах - 267.
Власти Грузии сообщают, что ситуация с распространением инфекции в стране пока поддается контролю.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.