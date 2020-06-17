В Назрани задержали несколько человек после перестрелки, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали нескольких человек по подозрению в причастности к перестрелке в Назрани, в результате которой погибли четверо местных жителей, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
По данным СК, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
"Задержаны несколько человек, которые, по предварительным данным, участвовали в данном конфликте и непосредственно в перестрелке. С ними проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.