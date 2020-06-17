Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573044285.html
В Назрани задержали несколько человек после перестрелки, сообщил источник
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали нескольких человек по подозрению в причастности к перестрелке в Назрани, в результате которой погибли... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:13
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
перестрелка в ингушетии
назрань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_324:613:2866:2043_1400x0_80_0_0_26628c6d972a0ef16ed795e7ac873e0a.jpg
https://ria.ru/20200616/1573010785.html
назрань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_324:613:2866:2043_1400x0_80_0_0_26628c6d972a0ef16ed795e7ac873e0a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_788:536:2803:2047_1400x0_80_0_0_1a06a7ccfa2b22604559d368d2bc3995.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573020220_931:411:2567:2047_1400x0_80_0_0_d33727fd2c02519043ac555823999cb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), перестрелка в ингушетии , назрань, происшествия

В Назрани задержали несколько человек после перестрелки, сообщил источник

10:12 17.06.2020 (обновлено: 10:13 17.06.2020)
239
© РИА Новости / Валерий МельниковВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии
© РИА Новости / Валерий Мельников
НАЛЬЧИК, 17 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали нескольких человек по подозрению в причастности к перестрелке в Назрани, в результате которой погибли четверо местных жителей, в том числе полицейский и сотрудник Росгвардии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
По данным СК, 16 июня на окраине Альтиевского административного округа Назрани произошла перестрелка между группой местных жителей. Четверо мужчин погибли, трое доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц".
"Задержаны несколько человек, которые, по предварительным данным, участвовали в данном конфликте и непосредственно в перестрелке. С ними проводятся оперативно-следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального МВД, причиной перестрелки стал имущественный конфликт между родственниками. В ходе него погибли сотрудник полиции и сотрудник управления вневедомственной охраны Росгвардии по республике.
Кадр видео, снятого в Назарани
Вчера, 16:00
В Росгвардии сообщили о гибели сотрудника в перестрелке в Назрани
201000
Обсудить 0
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Перестрелка в ИнгушетииНазраньПроисшествия
Рекомендуем
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Чечни получил девять лет колонии за помощь ИГ*
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу
Врач в одном из больничных отделений
Власти рассказали о состоянии раненных в перестрелке в Ингушетии
Граждане Азербайджана в Дербенте
СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане
Экономический анализ
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Сотрудники правоохранительных органов Японии
Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье задержали мужчину за нападение на семью 20 лет назад
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Молоток в зале судебных заседаний
Приморца будут судить за убийство сокамерника и инсценировку его суицида
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
Игорь Каграманян
Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна
Нашивки сотрудников МЧС России
В Красноярском крае произошел разлив автомобильного топлива
Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов
Парламент Киргизии утвердил Боронова на посту премьера
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусом на базе Тверской областной клинической больницы
Во Владимирской области число выявленных случаев COVID-19 выросло до 3685
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния