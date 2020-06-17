Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч

ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 544 и достигло 18033, еще девять человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 17489 подтвержденных случаях COVID-19 и 293 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
"В Армении подтверждены 18033 случая коронавируса. Вылечились 6814 пациентов. Скончались 302 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10818 пациентов, проведены 87,6 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.