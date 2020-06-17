Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573044212.html
Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 544 и достигло 18033, еще девять человек скончались, сообщается в среду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://ria.ru/20200617/1573037098.html
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1400x0_80_0_0_9e5342f55e442660dd184c010efe76cd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_313:0:3044:2048_1400x0_80_0_0_3f5dcf9d2a1364ad578a67a4558d79e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_856:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_18193cdc7ea345b022991606542289df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, армения, в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в Армении превысило 18 тысяч

10:11 17.06.2020
331
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 544 и достигло 18033, еще девять человек скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 17489 подтвержденных случаях COVID-19 и 293 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июля.
Врач в защитной экипировке
05:33Распространение нового коронавируса
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
"В Армении подтверждены 18033 случая коронавируса. Вылечились 6814 пациентов. Скончались 302 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 10818 пациентов, проведены 87,6 тысячи тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
Рекомендуем
Врач в защитной экипировке
Глава ВОЗ сообщил о "научном прорыве" в лечении коронавируса
Вова, выходи!: сторонники партии блогера Шария требуют отставки Зеленского
В Киеве проходит митинг с требованием отставки Зеленского
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Подвесной деревянный мост через реку Олонку в деревне Татчелица
Экс-сотрудник КГБ оценил сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
Лаборатория
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Китайские ученые выяснили, как коронавирус реагирует на влажную среду
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Правительство отменило более 450 актов советских госорганов
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Минздрав рассказал о порядке испытаний вакцины от коронавируса
Граждане Азербайджана в Дербенте
СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния