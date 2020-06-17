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Житель Чечни получил девять лет колонии за помощь ИГ*
Южный окружной военный суд в среду приговорил жителя Чечни Шамиля Мусаева к девяти годам колонии за передачу денег для участников "Исламского государства"*,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:10
исламское государство
чеченская республика (чечня)
терроризм
происшествия
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353
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исламское государство, чеченская республика (чечня), терроризм, происшествия

Житель Чечни получил девять лет колонии за помощь ИГ*

10:10 17.06.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июн - РИА Новости. Южный окружной военный суд в среду приговорил жителя Чечни Шамиля Мусаева к девяти годам колонии за передачу денег для участников "Исламского государства"*, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, в начале 2019 года Мусаев в Германии получил от двух человек деньги, предназначенные для участников ИГ. На следующий день Берлине он передал эти и свои деньги другому человеку, чтобы тот их отдал участникам незаконных военных формирований.
Уголовное дело в отношении Мусаева было возбуждено по статье "Содействие террористической деятельности".
"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет в исправительной колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Исламское государствоЧеченская республика (Чечня)терроризмПроисшествия
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