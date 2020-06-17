Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200617/1573044059.html
Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды
Турция рассматривает вопрос покупки российских самолетов-амфибий Бе-200, взятых в аренду на четыре месяца для тушения лесных пожаров, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:08
анталья (провинция)
бе-200
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
измир
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/62/1557036261_96:38:1123:616_1400x0_80_0_0_7c74de4984346c55d882d98be856b57e.jpg
https://ria.ru/20200214/1564787547.html
https://ria.ru/20190618/1555652829.html
https://ria.ru/20190826/1557924376.html
2
анталья (провинция)
измир
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/62/1557036261_96:38:1123:616_1400x0_80_0_0_7c74de4984346c55d882d98be856b57e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155703/62/1557036261_247:0:1068:616_1400x0_80_0_0_0548a742c10c60607c80beca9947e8d1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/62/1557036261_451:0:1067:616_1400x0_80_0_0_1f81b8aa0660e2046b0f075b16ccf1be.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анталья (провинция), бе-200, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), объединенная авиастроительная корпорация (оак), измир, стамбул, в мире

Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды

10:08 17.06.2020
736
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края. Архивное фото
АНКАРА, 17 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция рассматривает вопрос покупки российских самолетов-амфибий Бе-200, взятых в аренду на четыре месяца для тушения лесных пожаров, заявил РИА Новости член совета директоров компании – эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в "Ростех"), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС
14 февраля, 15:43
Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС
"Наша компания выиграла объявленный министерством сельского и лесного хозяйства Турции тендер на услуги по тушению лесных пожаров и заключила контракт с ОАК России и МЧС по аренде на 4 месяца двух самолетов Бе-200 с последующей покупкой. Мы будем смотреть, как покажут себя эти самолеты в Турции в сезон лесных пожаров, и от этого будет зависеть решение об их покупке. При благоприятном исходе испытательного срока мы рассматриваем в перспективе приобретение большего количества самолетов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в компании СМС Savunma Sanayi долго работали над этой темой, было много конкурентных предложений, в том числе от канадских и японских компаний, которые выпускают самолеты-амфибии. "Но мы были настроены на работу с российскими самолетами. Бе-200 мы видели на выставке "Тeknofest-2019" в Стамбуле, сравнивали потенциал их с другими самолетами. Бе-200 создан для спасения людей, объектов инфраструктуры, то есть это многоцелевая машина, которая намного лучше, чем машины такого же типа из других стран", - отметил Моллаев.
Он добавил, что если лесные пожары в Турции продолжатся после середины октября, то срок аренды российских самолетов будет продлен до полной ликвидации пожаров. "Эти самолеты будут обеспечивать безопасность и пожаротушение по всей территории Турции. Техническое обслуживание самолетов берет на себя турецкая сторона. Экипаж российский, турецкие специалисты будут координировать с ним работу над точками возгорания, предоставлять их координаты", - сказал собеседник агентства.
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
18 июня 2019, 08:16
Индия может начать использовать Бе-200 для пассажирских перевозок
Он отметил, что турецкая комиссия во время приемки самолетов высоко оценила их потенциал. "Пилоты показали верх мастерства. При сбросе воды за установленный период времени они в 1,5 раза перевыполнили норматив. Надеюсь, что пилоты и техника покажут себя с самой лучшей стороны при тушении лесных пожаров", - добавил Моллаев.
В сентябре прошлого года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.
Бе-200ЧС – единственный в мире реактивный самолет-амфибия, что дает неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров, может взять на борт 12 тонн воды, имеет большую производительность по количеству сбросов воды за один час. При расстоянии "аэродром – пожар" - 100 км и "аэродром – водоем" - 10 км за одну заправку топливом самолет способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.
Самолет МС-21 во время первого перелета из Иркутска в Жуковский
26 августа 2019, 18:02
Филиппины заинтересовались самолетами Sukhoi, Бе-200 и МС-21
2900200
Обсудить 2
Анталья (провинция)Бе-200РостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)ИзмирСтамбулВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов Японии
Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
Летчик рассказал об испытаниях самолета МС-21
Экономический анализ
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов
Парламент Киргизии утвердил Боронова на посту премьера
Сотрудники космического центра имени М.В. Хруничева
В Центре Хруничева рассказали, когда модуль "Наука" отправят на Байконур
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Самолет Як-130
Испытатель рассказал о подготовке летчиков на Як-130
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Белый дом в Вашингтоне
США передадут Украине оборудование на более 60 миллионов долларов
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы
В НАО возбудили дело из-за гибели ребенка при транспортировке в больницу
Граждане Азербайджана в Дербенте
СК задержал десять человек после беспорядков в Дагестане
Американские военные в Польше
Власти Польши прокомментировали планы увеличить военный контингент США
Молоток в зале судебных заседаний
Житель Чечни получил девять лет колонии за помощь ИГ*
Президент Польши Анджей Дуда
Глава Польши примет приглашение посетить США, заявили в Варшаве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния