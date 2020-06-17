Турция может приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200 после их аренды

АНКАРА, 17 июн – РИА Новости, Алена Палажченко. Турция рассматривает вопрос покупки российских самолетов-амфибий Бе-200 , взятых в аренду на четыре месяца для тушения лесных пожаров, заявил РИА Новости член совета директоров компании – эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

Как сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации ( ОАК , входит в " Ростех "), два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Просьба об оказании помощи в борьбе с лесными пожарами поступила от министерства сельского и лесного хозяйства Турции. Самолеты-амфибии Бе-200 с российскими экипажами в течение четырех месяцев будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи Измира и Бодрума.

"Наша компания выиграла объявленный министерством сельского и лесного хозяйства Турции тендер на услуги по тушению лесных пожаров и заключила контракт с ОАК России и МЧС по аренде на 4 месяца двух самолетов Бе-200 с последующей покупкой. Мы будем смотреть, как покажут себя эти самолеты в Турции в сезон лесных пожаров, и от этого будет зависеть решение об их покупке. При благоприятном исходе испытательного срока мы рассматриваем в перспективе приобретение большего количества самолетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в компании СМС Savunma Sanayi долго работали над этой темой, было много конкурентных предложений, в том числе от канадских и японских компаний, которые выпускают самолеты-амфибии. "Но мы были настроены на работу с российскими самолетами. Бе-200 мы видели на выставке "Тeknofest-2019" в Стамбуле , сравнивали потенциал их с другими самолетами. Бе-200 создан для спасения людей, объектов инфраструктуры, то есть это многоцелевая машина, которая намного лучше, чем машины такого же типа из других стран", - отметил Моллаев.

Он добавил, что если лесные пожары в Турции продолжатся после середины октября, то срок аренды российских самолетов будет продлен до полной ликвидации пожаров. "Эти самолеты будут обеспечивать безопасность и пожаротушение по всей территории Турции. Техническое обслуживание самолетов берет на себя турецкая сторона. Экипаж российский, турецкие специалисты будут координировать с ним работу над точками возгорания, предоставлять их координаты", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что турецкая комиссия во время приемки самолетов высоко оценила их потенциал. "Пилоты показали верх мастерства. При сбросе воды за установленный период времени они в 1,5 раза перевыполнили норматив. Надеюсь, что пилоты и техника покажут себя с самой лучшей стороны при тушении лесных пожаров", - добавил Моллаев.

В сентябре прошлого года правительство Ростовской области сообщало, что турецкая делегация во главе с министром сельского и лесного хозяйства страны, посетившая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева (ТАНТК), заинтересовалась возможностью приобретения производимых там Бе-200. Итогом встречи стали переговоры о возможных поставках в Турцию самолетов-амфибий для тушения лесных пожаров.