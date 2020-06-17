Во фракции Царукяна заявили о бойкоте заседания парламента Армении

"Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция "Процветающая Армения" бойкотирует заседание и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний", - сказал в среду в парламенте секретарь фракции Арман Абовян.

"У Армении нет ресурса для установления диктатуры, мы будем бороться за реальные демократические ценности, социальные, экономические и политические права граждан. Произошедшее вчера было политической расправой с выразившей несогласие (с властями - ред) политической силой и ее руководителем. Международное сообщество, европейские структуры внимательно следят за этими репрессивными действиями", - отметил Абовян. После его выступления депутаты фракции покинули зал заседаний.