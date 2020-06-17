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Во фракции Царукяна заявили о бойкоте заседания парламента Армении
Члены парламентской фракции "Процветающая Армения", лидер которой Гагик Царукян был лишен во вторник депутатской неприкосновенности, заявили о бойкоте работы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:06
гагик царукян
генеральная прокуратура рф
процветающая армения
армения
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гагик царукян, генеральная прокуратура рф, процветающая армения, армения, в мире

Во фракции Царукяна заявили о бойкоте заседания парламента Армении

10:06 17.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 / Зданием армянского парламента в Ереване
Зданием армянского парламента в Ереване
CC BY-SA 4.0 / CC BY-SA 4.0 /
ЕРЕВАН, 17 июн – РИА Новости. Члены парламентской фракции "Процветающая Армения", лидер которой Гагик Царукян был лишен во вторник депутатской неприкосновенности, заявили о бойкоте работы законодательного органа.
"Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция "Процветающая Армения" бойкотирует заседание и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний", - сказал в среду в парламенте секретарь фракции Арман Абовян.
По его словам, власти пытаются заставить замолчать политических оппонентов, что ведет Армению к тупику. Абовян также выразил мнение, что среди правящей фракции были депутаты, несогласные с навязанным им голосованием о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности. Сам процесс он назвал незаконным.
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"У Армении нет ресурса для установления диктатуры, мы будем бороться за реальные демократические ценности, социальные, экономические и политические права граждан. Произошедшее вчера было политической расправой с выразившей несогласие (с властями - ред) политической силой и ее руководителем. Международное сообщество, европейские структуры внимательно следят за этими репрессивными действиями", - отметил Абовян. После его выступления депутаты фракции покинули зал заседаний.
Во вторник парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора Артура Давтяна о разрешении на уголовное преследование и арест Царукяна. Оппозиционера хотят привлечь по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В Генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей.
Пятого июня на заседании политсовета партии Царукян предложил сменить правительство страны на 100%. По его словам, основная проблема в том, что в составе правительства нет опытных людей. Депутат называет действия правоохранителей политическим преследованием. "Процветающая Армения" - политическая сила с либеральным уклоном - была создана Царукяном в 2004 году. В парламенте нынешнего созыва партии принадлежат 25 мандатов из 132.
Руководитель партии Процветающая Армения, глава фракции Царукян Гагик Царукян.
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Гагик ЦарукянГенеральная прокуратура РФПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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