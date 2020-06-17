Парламент Киргизии утвердил Боронова на посту премьера

В ходе обсуждения его кандидатуры в парламенте Боронов рассказал депутатам, что не собирается кардинально менять курс своего предшественника. На посту премьера он намерен сосредоточить свою деятельность на трех основных вопросах - борьбе с коронавирусом, восстановлении экономики, пострадавшей из-за пандемии, и проведении честных и открытых парламентских выборов, запланированных на осень 2020 года.