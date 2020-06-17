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Парламент Киргизии утвердил Боронова на посту премьера
Парламент Киргизии утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра республики, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе законодательного... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:38
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киргизия, в мире

Парламент Киргизии утвердил Боронова на посту премьера

10:03 17.06.2020 (обновлено: 10:38 17.06.2020)
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© РИА Новости / Табылды КадырбековМинистр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов
Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Кубатбек Боронов. Архивное фото
БИШКЕК, 17 июн - РИА Новости. Парламент Киргизии утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра республики, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе законодательного собрания страны.
В понедельник премьер республики Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Причиной этого решения сам чиновник назвал скандал вокруг незаконной продажи радиочастот, который разгорелся в парламенте страны в середине мая. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев высказал предположение о возможной причастности премьера к этому делу. Абылгазиев все обвинения в свой адрес назвал необоснованными и выразил надежду на то, что следствие "найдет истинных виновных в нарушении закона".
"Парламент абсолютным большинством голосов одобрил кандидатуру Кубатбека Боронова на пост премьер-министра страны", - заявил представитель пресс-службы.
В ходе обсуждения его кандидатуры в парламенте Боронов рассказал депутатам, что не собирается кардинально менять курс своего предшественника. На посту премьера он намерен сосредоточить свою деятельность на трех основных вопросах - борьбе с коронавирусом, восстановлении экономики, пострадавшей из-за пандемии, и проведении честных и открытых парламентских выборов, запланированных на осень 2020 года.
Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев
15 июня, 17:25
Премьер Киргизии подал в отставку
Состав кабмина тоже практически не изменится. Должность первого вице-премьера, которую раньше занимал сам Боронов, теперь достанется экс-депутату Алмазбеку Баатырбекову. Также сменится руководитель аппарата правительства и глава Государственного комитета информационных технологий и связи.
После одобрения кандидатуры Боронова коалицией парламентского большинства и всем составом парламента указ о назначении премьера в течение трех дней должен подписать президент страны Сооронбай Жээнбеков. Если соответствующего указа главы государства в трехдневный срок не будет, утвержденная парламентом кандидатура автоматически становится главой кабмина.
Кубатбек Боронов с 2018 года занимал пост первого вице-премьера республики. До этого в течение 7 лет был министром чрезвычайных ситуаций.
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