Covindex за прошлую неделю снизился на 1,7 пункта

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 8 по 14 июня снизился на 1,7 пункта - до 80,2 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке антисептиков (на 14,8%, до 535 рублей) и гречки (на 3,8%, до 82 рублей). По туалетной бумаге он сохранился на уровне прошлой недели - 54 рубля. По остальным товарам снизился, сильнее всего - на медицинские маски (на 18%, до 141 рубля), далее следуют перчатки (на 6,5%, до 100 рублей), лимоны (на 4,8%, до 60 рублей) и кусковое мыло (на 1,4%, до 69 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта - до 80,2 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики. "Средний чек такого набора за неделю с 8 по 14 июня составил 1041 рубль, в то время как неделей ранее был 1011 рублей. Рост величины среднего чека за неделю - 3% (на 30 рублей). При этом среднее снижение объемов продаж за неделю – 9%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".

По их оценке, ситуация с конца мая - начала июня говорит о том, что потребительский спрос на такой набор товаров стабилизировался.

Сильнее всего на прошлой неделе снизились продажи медицинских масок - на 21% в денежном выражении. Затем идут перчатки (на 17%), гречка (на 11%), лимоны (на 6%), туалетная бумага (на 5%), кусковое мыло (на 2%) и антисептики (на 1%).

Наибольшее снижение объемов продаж в категориях масок и перчаток аналитики объяснили тем, что россияне купили их с запасом. А рост среднего чека на антисептики связали с тем, что покупатель привыкает приобретать их в большом объеме за один поход в магазин.