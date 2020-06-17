Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200617/1573043727.html
Covindex за прошлую неделю снизился на 1,7 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 8 по 14 июня снизился... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://ria.ru/20200601/1572283533.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572865922.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1400x0_80_0_0_41087446235aacba8fbff501f9a07bbc.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_1f635315c61cb800549ad18b675c2343.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_02a6e01f97f04007245aeeadf852f2aa.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, экономика

Covindex за прошлую неделю снизился на 1,7 пункта

10:30 17.06.2020 (обновлено: 10:31 17.06.2020)
134
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, за неделю с 8 по 14 июня снизился на 1,7 пункта - до 80,2 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимон и гречка.
Тестирование на наличие антител к COVID-19
1 июня, 12:24Распространение нового коронавируса
Врач заявил о снижении активности коронавируса
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос только при покупке антисептиков (на 14,8%, до 535 рублей) и гречки (на 3,8%, до 82 рублей). По туалетной бумаге он сохранился на уровне прошлой недели - 54 рубля. По остальным товарам снизился, сильнее всего - на медицинские маски (на 18%, до 141 рубля), далее следуют перчатки (на 6,5%, до 100 рублей), лимоны (на 4,8%, до 60 рублей) и кусковое мыло (на 1,4%, до 69 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей снизился на 1,7 пункта - до 80,2 пункта.
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
12 июня, 19:06
"Специфическое поражение". Врач усомнился в новом симптоме коронавируса
В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали антисептики. "Средний чек такого набора за неделю с 8 по 14 июня составил 1041 рубль, в то время как неделей ранее был 1011 рублей. Рост величины среднего чека за неделю - 3% (на 30 рублей). При этом среднее снижение объемов продаж за неделю – 9%", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
По их оценке, ситуация с конца мая - начала июня говорит о том, что потребительский спрос на такой набор товаров стабилизировался.
Сильнее всего на прошлой неделе снизились продажи медицинских масок - на 21% в денежном выражении. Затем идут перчатки (на 17%), гречка (на 11%), лимоны (на 6%), туалетная бумага (на 5%), кусковое мыло (на 2%) и антисептики (на 1%).
Наибольшее снижение объемов продаж в категориях масок и перчаток аналитики объяснили тем, что россияне купили их с запасом. А рост среднего чека на антисептики связали с тем, что покупатель привыкает приобретать их в большом объеме за один поход в магазин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Экономика
Рекомендуем
Пассажир с картой Тройка проходит через турникет на станции метро Сходненская в Москве
Банки предложили разрешить пополнять транспортные карты наличными
Игорь Каграманян
Совфед досрочно прекратил сенаторские полномочия Каграманяна
Экономический анализ
Российские банки попросили отложить переход на отечественное ПО
Врачи скорой помощи везут пациента в приемное отделение городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Здание Совета Федерации РФ
Совфед подготовит новые предложения по антикризисному плану
Продажа рыбы
Китай приостановил поставки лосося из Европы после новой вспышки COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Обнадеживаться в связи с ситуацией с коронавирусом рано, заявила Попова
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США в шести штатах выявили рекордное число новых случаев COVID-19
Заседание профильного комитета ТПП России
Крупные выставочные центры могут стать точками роста для экономики ДФО
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки умерли 194 человека с коронавирусом
Антон Котяков
Котяков заявил о прохождении пика пандемии российским рынком труда
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
Швеция обнародовала статистику смертности от COVID-19 в Стокгольме
Лаборатория
В Минздраве рассказали подробности испытаний вакцины от коронавируса
Печать бюллетеней к голосованию по поправкам в Конституцию РФ на ОАО Подольская фабрика офсетной печати
Московские ТИКи получат бюллетени для голосования по поправкам в четверг
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
16:12Раскрыт рецепт полезной окрошки
16:10Температура в Москве побила рекорд 1892 года
16:08Посол России в Минске призвал страны СНГ к сплоченности на фоне COVID-19
16:07Собянин рассказал о сложности принятия решений при снятии ограничений
16:07СФ отметил необходимость контролировать меры по восстановлению экономики
16:05ЦИК, ОП и омбудсмен планируют совместную работу в период голосования
16:04Таинства, совершенные клириком в запрете недействительны, заявила епархия
16:00Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
16:00Кузнецова предложила решать споры о праве на детские пособия вне суда
15:59Снаряд времен войны нашли при проведении строительных работ в Москве
15:57Справочный центр ЦИК принял 20 тысяч звонков по вопросу голосования
15:57Минкультуры попросило снизить сумму иска к фигурантам дела Серебренникова
15:56Лихачев рассказал, когда сдадут в эксплуатацию атомный ледокол "Арктика"
15:55Глава ЛНР объявил 24 июня выходным днем из-за проведения парада Победы
15:54Утвержден состав оргкомитета ПМЭФ-2021
15:54Глава Ингушетии следит за ходом расследования перестрелки в Назрани
Лента новостейМолния