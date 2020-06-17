Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта

Утром в среду в полицию стали поступать обращения от граждан в связи с появлением высоко в небе странного летающего объекта. Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта. Но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.