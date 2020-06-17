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Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта
Полиция Японии выясняет происхождение загадочного летающего объекта, появившегося над северо-восточной префектурой Мияги и ее административным центром городом... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T10:00
мияги
япония
в мире
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мияги, япония, в мире

Полиция Японии выяснит происхождение загадочного летающего объекта

10:00 17.06.2020
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© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 17 июн - РИА Новости. Полиция Японии выясняет происхождение загадочного летающего объекта, появившегося над северо-восточной префектурой Мияги и ее административным центром городом Сэндай, сообщил телеканал NHK.
Утром в среду в полицию стали поступать обращения от граждан в связи с появлением высоко в небе странного летающего объекта. Полиция подняла вертолет, чтобы выяснить природу объекта. Но узнать удалось лишь, что он летит на высоте 1,5 километра, это белый шар, у которого два пропеллера и крестообразная конструкция внизу.
Полиция обратилась в министерство транспорта и метеорологическое управление, но получила ответ, что летающий объект не имеет к ним никакого отношения. В отделении минтранса по городу Сэндай сообщили также, что в случае полетов в районах, где есть большое скопление людей или аэропорты, необходимо заранее получить разрешение, однако никаких заявлений к ним не поступало.
Полиция продолжает расследование.
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