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Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Пассажирский самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту воздушного судна, люди не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:58
sukhoi superjet
пермь
происшествия
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пермь
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
sukhoi superjet, пермь, происшествия

Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми

09:58 17.06.2020
9862
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Пассажирский самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту воздушного судна, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В аэропорту Перми совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 рейсом из Москвы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс "Аэрофлота" Москва-Пермь, находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Предварительная причина экстренной посадки - техническая неисправность на борту самолета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия выяснятся.
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