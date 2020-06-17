https://ria.ru/20200617/1573043516.html
Летевший из Москвы SSJ100 совершил аварийную посадку в Перми
Пассажирский самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту воздушного судна, люди не пострадали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:58
2020-06-17T09:58
sukhoi superjet
пермь
происшествия
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https://ria.ru/20200614/1572913510.html
1
пермь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet, пермь, происшествия