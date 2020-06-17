В Британии умер уличный кот по кличке Боб

Необычная история дружбы кота по имени Боб и уличного музыканта В Лондоне в одном из книжных магазинов музыкант Джеймс Боуэн и его кот по кличке Боб представили книгу - "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли надежду на улицах города".