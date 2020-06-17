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В Британии умер уличный кот по кличке Боб
В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн, в фейсбуке. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T11:34
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В Британии умер уличный кот по кличке Боб

09:56 17.06.2020 (обновлено: 11:34 17.06.2020)
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© AP Photo / Alastair GrantПисатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
© AP Photo / Alastair Grant
Писатель Джеймс Боуэн со своим котом Бобом
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн, в фейсбуке.
Животному, ставшему героем бестселлера, было 14 лет.

"Боб спас мне жизнь. Он был мне гораздо больше, чем другом. С ним я нашел верное направление и цель в жизни, которых мне так не хватало", — написал Боуэн.

В 2007-м уличный музыкант нашел кота на улице и назвал Бобом. Они стали неразлучными, а их фотографии и ролики набрали популярность в Сети. Спустя несколько лет Боуэн написал о жизни с питомцем несколько книг, в 2016-м одну из них экранизировали.
© AFP 2020 / Richard Pohle/ Pool Герцогиня Кембриджская приветствует кота Боба, звезду фильма "Уличный кот по имени Боб", и его владельца Джеймса Боуэна на премьере фильма в Лондоне
Герцогиня Кембриджская приветствует кота Боба, звезду фильма Уличный кот по имени Боб и его владельца Джеймса Боуэна на премьере фильма в Лондоне
© AFP 2020 / Richard Pohle/ Pool
Герцогиня Кембриджская приветствует кота Боба, звезду фильма "Уличный кот по имени Боб", и его владельца Джеймса Боуэна на премьере фильма в Лондоне
Уличный музыкант Джеймс Боуэн со своим котом Бобом на улице Лондона
15 марта 2012, 13:10РИА Наука
Необычная история дружбы кота по имени Боб и уличного музыкантаВ Лондоне в одном из книжных магазинов музыкант Джеймс Боуэн и его кот по кличке Боб представили книгу - "Уличный кот по имени Боб: как человек и кот нашли надежду на улицах города".
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