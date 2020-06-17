В Британии умер уличный кот по кличке Боб

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В Великобритании умер уличный кот по кличке Боб, сообщил его хозяин, музыкант Джеймс Боуэн, в фейсбуке.
Животному, ставшему героем бестселлера, было 14 лет.
"Боб спас мне жизнь. Он был мне гораздо больше, чем другом. С ним я нашел верное направление и цель в жизни, которых мне так не хватало", — написал Боуэн.
В 2007-м уличный музыкант нашел кота на улице и назвал Бобом. Они стали неразлучными, а их фотографии и ролики набрали популярность в Сети. Спустя несколько лет Боуэн написал о жизни с питомцем несколько книг, в 2016-м одну из них экранизировали.
© AFP 2020 / Richard Pohle/ Pool Герцогиня Кембриджская приветствует кота Боба, звезду фильма "Уличный кот по имени Боб", и его владельца Джеймса Боуэна на премьере фильма в Лондоне
Герцогиня Кембриджская приветствует кота Боба, звезду фильма "Уличный кот по имени Боб", и его владельца Джеймса Боуэна на премьере фильма в Лондоне