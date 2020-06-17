На Ставрополье задержали мужчину за нападение на семью 20 лет назад

ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи задержали на Ставрополье мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад, сообщает СУСК по региону.

"Новоалександровский межрайонный следственный отдел установил местонахождение и задержал 44-летнего Анатолия Зименкова. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "убийство двух лиц" и "разбой", - говорится в сообщении.

По данным следствия, летом 2000 года Зименков совместно со сводным братом Андреем Зименковым и двумя знакомыми – Семковым и Гильмулиным разработали план разбоя, убийства и поджога дома семьи, проживавшей в хуторе Воровском Новоалександровского района.

"Вечером обвиняемый совместно с тремя сообщниками в масках и перчатках, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой ворвались в дом к супругам. Они избили потерпевших по голове, связали их, похитили 7,5 тысячи рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. После этого мужчины подожгли дом и скрылись", - отмечает СК

Отмечается, что 20 лет назад, по "горячим следам" удалось задержать только троих злоумышленников. Приговором суда Семкову было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Андрею Зименкову – 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Гильмулину – 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Анатолию Зименкову удалось скрыться от органов следствия, и он был объявлен в розыск, добавили в СК.

"Все это время следователи СК совместно с оперативниками МВД продолжали поиски четвертого обвиняемого в этих жестоких преступлениях. И сейчас совместные действия дали результат. Анатолий Зименков был пойман в городе Ставрополе , где проживал под другой фамилией. Следователь Новоалександровского межрайонного следственного отдела СУСК России по Ставропольскому краю задержал Зименкова и провел с его участием ряд следственных действий", - отметили в СК.