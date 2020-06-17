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На Ставрополье задержали мужчину за нападение на семью 20 лет назад
Следователи задержали на Ставрополье мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад, сообщает СУСК по... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:57
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

На Ставрополье задержали мужчину за нападение на семью 20 лет назад

09:55 17.06.2020 (обновлено: 09:57 17.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 17 июн - РИА Новости. Следователи задержали на Ставрополье мужчину, обвиняемого в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад, сообщает СУСК по региону.
"Новоалександровский межрайонный следственный отдел установил местонахождение и задержал 44-летнего Анатолия Зименкова. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям УК РФ "убийство двух лиц" и "разбой", - говорится в сообщении.
По данным следствия, летом 2000 года Зименков совместно со сводным братом Андреем Зименковым и двумя знакомыми – Семковым и Гильмулиным разработали план разбоя, убийства и поджога дома семьи, проживавшей в хуторе Воровском Новоалександровского района.
"Вечером обвиняемый совместно с тремя сообщниками в масках и перчатках, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой ворвались в дом к супругам. Они избили потерпевших по голове, связали их, похитили 7,5 тысячи рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. После этого мужчины подожгли дом и скрылись", - отмечает СК.
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Отмечается, что 20 лет назад, по "горячим следам" удалось задержать только троих злоумышленников. Приговором суда Семкову было назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, Андрею Зименкову – 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Гильмулину – 22 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Анатолию Зименкову удалось скрыться от органов следствия, и он был объявлен в розыск, добавили в СК.
"Все это время следователи СК совместно с оперативниками МВД продолжали поиски четвертого обвиняемого в этих жестоких преступлениях. И сейчас совместные действия дали результат. Анатолий Зименков был пойман в городе Ставрополе, где проживал под другой фамилией. Следователь Новоалександровского межрайонного следственного отдела СУСК России по Ставропольскому краю задержал Зименкова и провел с его участием ряд следственных действий", - отметили в СК.
Уточняется, что по его ходатайству судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следствие будет готово передать материалы уголовного дела для утверждения обвинительного заключения и направления его в суд, добавили в ведомстве.
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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