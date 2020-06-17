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В Норильске вывезли более 92 тысяч тонн загрязненного грунта
Свыше 92 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты с места разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в среду представитель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:54
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

В Норильске вывезли более 92 тысяч тонн загрязненного грунта

09:54 17.06.2020
93
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкМесто разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Свыше 92 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты с места разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"За минувшие сутки в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено 8,38 тысячи тонн загрязненного поверхностного грунта, всего с начала работ - 92,47 тысячи тонн", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Промышленный порт Череповецкого металлургического комбината
Вчера, 14:10
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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