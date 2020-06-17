https://ria.ru/20200617/1573043289.html
В Норильске вывезли более 92 тысяч тонн загрязненного грунта
Свыше 92 тысяч тонн загрязненного грунта уже вывезли специалисты с места разлива дизельного топлива в Норильске, сообщил РИА Новости в среду представитель... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:54
2020-06-17T09:54
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
норильск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия