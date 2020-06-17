В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 17.06.20. Всего на лечении: 1075, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1032, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 521, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 141. На ИВЛ: 53", - написал он в Facebook.