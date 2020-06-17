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В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19
Более 1 тысячи человек, среди которых у 521 пациента выявлен коронавирус, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:53
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РИА Новости
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, в мире

В Филатовской больнице лечатся более 500 пациентов с COVID-19

09:53 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Более 1 тысячи человек, среди которых у 521 пациента выявлен коронавирус, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 17.06.20. Всего на лечении: 1075, из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1032, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 521, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 30. В ОРИТ: 141. На ИВЛ: 53", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выбыло 133 человека, поступило - 114.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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