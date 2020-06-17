https://ria.ru/20200617/1573043131.html
Facebook ввел возможность отключить политическую рекламу
Компания Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:52
2020-06-17T09:52
facebook
марк цукерберг
сша
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1400x0_80_0_0_15b4044cda8919e814af996d2a0b8017.jpg
https://ria.ru/20200612/1572839310.html
https://ria.ru/20200606/1572555555.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1400x0_80_0_0_15b4044cda8919e814af996d2a0b8017.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_214:0:2945:2048_1400x0_80_0_0_c6c89af5e37977987ce4fa71e721cb51.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_555:0:2603:2048_1400x0_80_0_0_21692df78e244175b71d8eaa4906ba61.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, марк цукерберг, сша, технологии, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Компания Facebook
запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США
и ввела возможность отключения политической рекламы, заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг
.
"Мы объявляем в среду о крупнейшей в американской истории кампании по информированию о голосовании. Наша цель – помочь 4 миллионам человек зарегистрироваться для голосования", - написал Цукерберг в материале, опубликованном в газете USA Today
.
По его словам, в рамках этой инициативы компания создает специальный информационный центр, который будет предоставлять "достоверную информацию, в том числе о том, как и где проголосовать, а также детали касательно регистрации избирателей, голосования по почте и досрочном голосовании". Как отметил Цукерберг, информация от центра будет размещаться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.
"И для тех из вас, кто уже принял решение и хочет только, чтобы выборы закончились, мы вас слышим, поэтому мы также вводим возможность отключить политическую рекламу", - добавил Цукерберг.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.