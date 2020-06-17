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Facebook ввел возможность отключить политическую рекламу
Компания Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T09:52
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353
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facebook, марк цукерберг, сша, технологии, в мире

Facebook ввел возможность отключить политическую рекламу

09:52 17.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Компания Facebook запустила кампанию по информированию населения о предстоящих президентских выборах в США и ввела возможность отключения политической рекламы, заявил основатель социальной сети Марк Цукерберг.
"Мы объявляем в среду о крупнейшей в американской истории кампании по информированию о голосовании. Наша цель – помочь 4 миллионам человек зарегистрироваться для голосования", - написал Цукерберг в материале, опубликованном в газете USA Today.
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По его словам, в рамках этой инициативы компания создает специальный информационный центр, который будет предоставлять "достоверную информацию, в том числе о том, как и где проголосовать, а также детали касательно регистрации избирателей, голосования по почте и досрочном голосовании". Как отметил Цукерберг, информация от центра будет размещаться в верхней части ленты новостей в Facebook и Instagram.
"И для тех из вас, кто уже принял решение и хочет только, чтобы выборы закончились, мы вас слышим, поэтому мы также вводим возможность отключить политическую рекламу", - добавил Цукерберг.
Facebook - одна из крупнейших социальных сетей в мире. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
Выборы президента США пройдут в ноябре этого года.
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